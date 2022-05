Sweat and dust, un viaggio nel vecchio West a ritmo di country

Massimiliano Vitelli 24 maggio 2022 a

Un viaggio nel vecchio West, e per farlo non servirà nemmeno la DeLorean di Ritorno al Futuro. Ormai è tutto pronto per il Sweat and Dust, il grande evento che si terrà dal 2 al 5 giugno all’interno del villaggio equestre “La Macchiarella” ad Ostia Antica.

Il primo vero Country Festival della capitale apre le staccionate e ci sarà da divertirsi. Al centro della manifestazione, i ballerini di Country line dance, che in arrivo da tutta Europa si esibiranno per allietare i visitatori e anche per spiegare loro le origini e le regole di questa disciplina. In più, grande attesa per il Two Step e la Square Dance, due stili di ballo più tradizionali e legati alle origini delle danze dei cowboy.

Coreografi di fama internazionale, ospiti del Festival, aggiungeranno il loro personalissimo tocco con gli stage che terranno durante tutti e quattro i giorni. Evento nell’evento, la gara The Best of Dance.

Per chi non balla, invece, niente paura. Tra le varie attività da seguire, ecco il campionato italiano di bull riders, un vero spettacolo da brividi nel quale quindici concorrenti provenienti da tutto il mondo si sfideranno sulle groppe dei tori tentando di non farsi disarcionare. Un’occasione imperdibile anche per vedere da vicino questi splendidi animali in tutta la loro potenza.

Il “Battesimo della sella” offrirà invece la possibilità di fare un giro sui pony all’interno del maneggio per sperimentare per la prima volta la bellissima sensazione di montare a cavallo.

E poi ancora, laboratori di artigianato, laboratori creativi per bambini, lavorazione del cuoio e intrecciatura di vimini, pasta polimerica, paper crafting e riciclo creativo.

Per chi sta per sposarsi inevitabile una visita al wedding corner, dove si potranno ammirare creazioni originali per tutti coloro alla ricerca di un’ispirazione originale e ci sarà ampia scelta, negli stand a tema, di abbigliamento, stivali, cappelli e accessori, tutto ciò che occorre ad entrare completamente nel mondo Country e indossarlo come stile di vita.

Lo Sweat and Dust non sarà solo movimento, ma anche convivialità, garantita dal festival della birra con la partnership di Heineken e dai vari food trucks.

