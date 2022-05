Come organizzare una campagna pubblicitaria? Ecco alcuni consigli

26 maggio 2022 a

Una campagna pubblicitaria di successo può portare, anche a fronte di investimenti ridotti, a un risultato molto soddisfacente. L’importante è individuare il messaggio giusto e scegliere i mezzi attraverso i quali diffonderlo. Ecco, quindi, alcuni consigli per progettare la campagna pubblicitaria perfetta.

Ogni azienda oggi comunica verso l’esterno e fa, più genericamente, pubblicità. Non tutte le campagne vanno però a buon fine: l’improvvisazione infatti non è produttiva nel mondo della comunicazione. Per realizzare una buona strategia c’è bisogno di avere un messaggio convincente, individuare il target a cui rivolgersi, scegliere il periodo adatto per farlo e affidarsi ai mezzi (digitali o tradizionali) più adatti per la diffusione. Vediamo, punto per punto, come ottimizzare le risorse evitando di sbagliare.

Campagna digitale o tradizionale?

Oggi gli strumenti di advertisement digitale sono molteplici. Con un budget ridotto è possibile raggiungere un certo numero di persone. La soluzione, però, è spesso ibrida. Acquistare spazi pubblicitari sul web (banner, annunci sponsorizzati su social e motori di ricerca) è necessario, ma lo è ancor di più stampare prodotti tipografici. Specialmente nel caso di attività con una sede fisica, realizzare flyer, coupon e biglietti da visita rafforza il legame tra venditore e consumatore. I prodotti tipografici, grazie alla diffusione delle tipografie online come Flyeralarm , sono diventati sempre più facili ed economici da stampare. Basta personalizzare il layout, il formato e la qualità della carta e il gioco è fatto.

Scegliere il target giusto

Il nostro messaggio non può indifferentemente essere rivolto a chiunque. È bene, per massimizzare il budget di spesa, individuare il cliente tipo o buyer persona. I parametri da considerare sono in genere: area geografica di riferimento, fascia d’età, abitudini d’acquisto e gusti personali. Una volta che l’identikit del cliente è stato completato, non resta che utilizzare un linguaggio appropriato e il gioco è fatto.

Creare un messaggio convincente

Stabilito ogni aspetto della campagna è arrivato il momento di pensare al contenuto del messaggio pubblicitario. A differenza di ciò che si crede, il marketing richiede molta sostanza per essere efficace. Non basta la forma innovativa, giochi di parole arguti e offerte convenienti. Quando si scrive il testo per un annuncio o un volantino c’è bisogno di fare storytelling. Qual è la storia dell’attività? Qual è la sua mission? E i suoi valori? Rispondere a queste domande è fondamentale per trovare il contenuto ideale. Anche una promozione dovrebbe inserirsi in un contesto logico e immediatamente comprensibile per il cliente. C’è poi da ricordare che non si può usare lo stesso messaggio per tutti i canali di comunicazione. Ogni mezzo ha il suo codice che va rispettato. Adattare lo stesso concetto in più forme è un lavoro fondamentale per garantire il successo della campagna. Su un volantino, ad esempio, si deve essere più esplicativi e catturare subito l’attenzione. Sul web bisogna puntare sulla qualità dei contenuti multimediali. Ma le strategie adottabili sono davvero molteplici: c’è bisogno di strutturare una narrazione convincente nel modo più intelligente. Così facendo si migliorerà il proprio business anche quando il budget è ridotto.

