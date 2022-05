Eurovision 2022, Polizia postale e Oscad tra i giovani a Torino contro odio e discriminazioni

13 maggio 2022 a

a

a

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza all'Eurovillage per promuovere, insieme a Rai, i valori della tolleranza, dell'uguaglianza e del rispetto del prossimo. Con OSCAD, Polizia Postale e Polizia Stradale anche tanti giovani studenti torinesi hanno incontrato il vice capo della Polizia direttore centrale della Polizia Criminale Vittorio Rizzi e il Questore di Torino Vincenzo Ciarambino per parlare di cultura della non discriminazione nella vita reale e online.

Fino a sabato, all’Euro Village nel Parco del Valentino a Torino, la Polizia Postale e l’Oscad accolgono i tanti giovani presenti per parlare con loro di tolleranza e cultura della non discriminazione, affinché in futuro non esistano più differenze basate sull’orientamento sessuale o sul genere ma solo persone libere di vivere la propria vita.“L’idea è stata quella di lanciare un messaggio forte contro ogni tipo di odio: omofobia, antisemitismo, razzismo, bullismo, discriminazioni contro i disabili.

L’OSCAD, un osservatorio dove lavorano insieme Polizia di Stato e Carabinieri, è presente a Torino perché, anche grazie al valore universale della musica, le vittime di questi reati vigliacchi non si sentano sole: le forze di polizia sono pronte ad aiutarle “ a parlare Elisabetta Mancini, dirigente della Polizia di Stato e responsabile dell’OSCAD.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.