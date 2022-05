Roma Capitale, via libera alla raccomandata elettronica. Rachele Mussolini (FdI): "Meno costi, meno attese"

03 maggio 2022 a

Una piccola-grande svolta tecnologica per quanto riguarda le comunicazioni tra P.A e cittadini? Potrebbe verificarsi al Comune di Roma, dove di recente è stata approvata all’unanimità una mozione a prima firma della consigliera di Fratelli d’Italia Rachele Mussolini. In base al testo in questione, si apre la strada per un nuovo servizio di recapito certificato, che contemplerà la sostituzione della tradizionale raccomandata cartacea con un una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica o pec dell’utente.

Una vera e propria “raccomandata elettronica” del tutto innovativa, dunque, che potrebbe portare ad un risparmio di tempi e di costi. Ad elencare i benefici è stata la stessa consigliera in una nota: si tratta di “una rivoluzione digitale che permetterà a Roma Capitale di risparmiare, a pieno regime, fino a 180 milioni di euro in 5 anni, tra spese dirette ed indirette necessarie per la notifica classica delle raccomandate. Meno carta, meno attese, meno file agli sportelli, meno costi per i cittadini. Avevo già presentato questa mozione nel 2017, nella passata consiliatura, l'allora maggioranza pentastellata pur apprezzando il lavoro decise di astenersi e di bocciare il provvedimento. L'augurio ora è che si faccia presto con le dovute attività amministrative per la messa in funzione del servizio: Roma Capitale potrebbe diventare, finalmente, un modello da seguire nello sviluppo digitale della pubblica amministrazione”.

