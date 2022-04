Steven Basalari, l'imprenditore che su TikTok è super virale: i suoi video con i Vip sono cliccatissimi

Francesco Fredella 28 aprile 2022 a

a

a

Parola d'ordine: video virali. E lo sa bene Steven Basalari, uno degli imprenditori più forti del jet set italiano, proprietario del Number One (la storica discoteca che si trova in provincia di Brescia). Basalari, nelle ultime settimane, sta registrando numerosi video su Tik Tok con artisti vari: da Gue pequeno a Shiva. Passando per Paky Bello figo o Max Felicitas (il famoso attore hard che ha costruito un impero).

Auto di lusso, gag, elicotteri e tanto altro: in questo modo Basalari, imprenditore fortissimo anche sui social, sta spopolando praticamente ovunque. Su Instagram il suo profilo conta 457 mila followers e su Tik Tok su avvicina ai 100 mila. Auto di lusso contro auto di lusso, tutto condito con orologi costosi, outfit da capogiro: Basalari fa sognare i più giovani (e non solo). Spesso viaggia all'estero e anche in questo caso non mancano decine di video nei posti più belli. Un vero fenomeno della Rete che conquista praticamente tutti.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.