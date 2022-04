Elezioni, Giovanni Toti: “In Sicilia sosteniamo Nello Musumeci e Roberto Lagalla”

Pietro De Leo 28 aprile 2022 a

Anche Giovanni Toti, e il suo Italia al Centro, vanno su Roberto Lagalla a Palermo. L’annuncio è arrivato ieri, durante una conferenza stampa. Nella giornata in cui anche Fratelli d’Italia ha dato il suo ok al candidato inizialmente messo in campo dall’Udc (mentre Lega e Forza Italia e Coraggio Italia di Luigi Brugnaro vanno su Francesco Cascio) Toti, peraltro, esprime il suo apprezzamento anche per Nello Musumeci, governatore siciliano uscente, la cui ricandidatura è sostenuta da Fratelli d’Italia ma non da Forza Italia e Lega. L’incontro con i giornalisti di oggi peraltro, è servito alla formazione del Presidente ligure per fare anche il punto sui prossimi appuntamenti. “Siamo ai nastri di partenza – ha detto - il nostro è un movimento vitale, un movimento concreto e agganciato ai territori. E’ un percorso che parte dal basso. La situazione politica è in evidente confusione per entrambi i poli, noi siamo sicuri che a queste elezioni amministrative, a partire da Genova, dall’Aquila, da Catanzaro, avremo ottimi successi perché abbiamo ben seminato”. Sul punto, peraltro, il Senatore Gaetano Quagliariello spiega che Italia al Centro correrà con il simbolo “in più della metà dei capoluoghi di provincia dove si vota”. Sulla situazione del centrodestra, invece, Toti ha osservato: “ha bisogno di un importante tagliando e qualcuno continua a fingere che non sia così”.

