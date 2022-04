Giuseppe Trebeschi, artista musicale, lancia "Peperoncino": la hit estiva con piccanti sonorità

13 aprile 2022 a

a

a

L'estate è alle porte. Adesso, più che mai, iniziano a spuntare come funghi le hit più cantate e ballate dell'anno. Ed arriva, prima della bella stagione, "Peperoncino": l'ultimo lavoro musicale di Giuseppe Trebeschi, artista bresciano che si sta facendo conoscere nel panorama italiano. La sua nuova canzone è legata al nome del suo locale, dove è possibile conoscersi con un semplice bigliettino da un tavolo all'altro senza ricorrere ai social. Proprio come un tempo.



Giuseppe Trebeschi si afferma presto nel territorio lombardo, dapprima come organizzatore di eventi notturni nei locali migliori del territorio, collaborando da subito all’allestimento e svolgimento di serate con artisti della nightlife.

La sua passione verso la musica nata sin da bambino, lo porta presto ad essere uno dei più ricercati DJ portando il suo progetto “Love Party” in giro per l’Italia.

Il suo studio - pieno di strumenti e sonorità - lo porta alla ricerca di nuove tendenze musicale e alla sperimentazione di suoni afro-dance costruendo hit capaci di classificarsi come brani tendenza nelle migliori piattaforme di streaming musicale presenti sul mercato. Notato dall’etichetta indipendente musicale AR.MS. Empire entra nel 2022 a far parte del loro roster, come Dj Producer. Adesso, la sua nuova canzone "Peperoncino", disponibile su tutte le piattaforme, è piccante come l'estate.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.