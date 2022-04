Guidonia, la campagna elettorale entra nel vivo

11 aprile 2022 a

Si va man mano componendo il quadro delle candidature in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. A Guidonia, terza città del Lazio, Alfonso Masini è il candidato unitario della coalizione. E il centrodestra mette in campo, per la composizione delle liste, figure provenienti dal mondo dell’impresa e dal comparto professionale. Fratelli d’Italia, per esempio, assegna il ruolo di capolista ad Adalberto Bertucci, storico Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma. La sua candidatura è stata presentata qualche giorno fa. In appoggio alla sua corsa, anche il pool di associazioni di destra che fa capo alla fondazione Rivolta Ideale di Domenico Gramazio.

Intanto, ferve il calendario per la campagna elettorale, ed è già stato fissato il primo faccia a faccia il 19 maggio alle 20:30. Prevista la presenza dei quattro candidati attualmente in corsa. Oltre Masini, Alberto Cuccuru, Mauro Lombardo e Claudio Zarro. Il confronto, dunque, si svolgerà pochi giorni dopo la chiusura delle liste.

