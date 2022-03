Smartphone, abbiamo provato in anteprima i nuovi Xiaomi 12. Base, Pro e X: tre modelli, un cinema in tasca

15 marzo 2022 a

Xiaomi ha presentato la sua nuova serie di smartphone di punta, un terzetto composto da Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X uniti dalla rinnovata vocazione cinematografica riassunta nel claim "Domina la scena". A poco più di un anno dal lancio della flagship precedente, la gamma dei dispositivi più avanzati del brand cinese continua la strada segnata da XIaomi 11, ossia grande attenzione alla parte «visual» del dispositivo: fotocamera, schermo ed effetti creativi di video-editing.

Proprio il comparto fotografico differenzia maggiormente i modelli presentati martedì 15 marzo in un atteso appuntamento in streaming. Lo Xiaomi 12, che abbiamo provato in anteprima nei giorni precedenti alla presentazione ufficiale, dispone di una tripla fotocamera composta dal grandangolare da 50 megapixel, ultra-grandangolare da 13MP e macro per i video fino a 8K di risoluzione, supportata dalle migliorate funzioni di intelligenza artificiale per le riprese in notturna e le automazioni relative alla messa a fuoco. La missione sembra riuscita perché nel complesso lo smartphone restituisce colori ricchi ed esplosivi in condizioni ottimali, offre una gestione efficace della luce anche con scarsa luminosità e realizza video naturali e profondi anche in risoluzioni inferiori agli 8K. Il comparto fotografico del 12 è condiviso da Xiaomi 12X, mentre promette ancora di più il 12 Pro che si distingue per il sensore principale Sony IMX707, in grado di catturare maggiore quantità di luce e velocizzare messa a fuoco e gestione del colore. In generale, contribuiscono a fare la differenza anche gli strumenti software come ProFocus che individua e traccia i punti rilevanti dello scatto come volti e oggetti, o Ultra Night Video che restituisce filmati nitidi anche in condizioni proibitive. Apprezzata eredità dello Xiaomi 11, in questa serie è stata mantenuta la modalità One-click AI Cinema che offre effetti speciali in punta di dito e in tempo reale, non in post produzione.

Affrontato il tema delle foto che sta a cuore a moltissimi consumatori e «tech addicted», passiamo al motore della gamma. Xiaomi 12 Series è alimentata dalla nuova piattaforma mobile Snapdragon di Qualcomm: il12 e il 12 Pro montano un processore 8 Gen 1 che permette un potenziamento della resa grafica del 30% e maggiore autonomia. Qualcosa in meno per il 12X che utilizza lo Snapdragon 870. A gestire le operazioni l’interfaccia MIUI 13, lanciata a inizio 2022.

Il design è minimale e curate, la sensazione al tatto della scocca «satinata» è piacevole e comunica solidità. La tripla fotocamera ha comunque un aspetto discreto e sporge di una porzione ridotta. Curve arrotondate e bordi sottili completano il look. I tre modelli arrivano in tre colorazioni: Black, Blue e Purple.

I tre dispositivi presentano un display Amoled Dot Display (da 6,73 pollici per Xiaomi 12 Pro, da 6,28 pollici per gli altri due device), convincente nella resa dei colori, nella fluidità dei video (aggiornamento dell'immagine a 120Hz), streaming e gioco online. Il display è protetto dal sistema antigraffio Gorilla Glass Victus. Interessante la gestione della luminosità in rapporto all’ambiente, tanto che il 12 Pro ha ricevuto una speciale certificazione (Eye Care Display di SGS) relativa alla limitazione dell’affaticamento degli occhi.

Tra le dotazioni troviamo gli altoparlanti SOUND BY Harmon Kardon, quadrupli nello Xiaomi 12 Pro, e la ricarica super-veloce che arriva a soli 18 minuti per il 12 Pro.

Andando al sodo, ecco versioni e prezzi della serie Xiaomi 12 disponibile in Italia da mercoledì 16 marzo negli Xiaomi Store Italia, nelle maggiori catene di elettronica e con i principali operatori telefonici (Xiaomi 12 sarà disponibile presso Xiaomi Store Italia e le principali catene di distribuzione). Dal 24 marzo tutti i device saranno disponibili anche su mi.com e Amazon.

Xiaomi 12 Pro: 8GB+256GB, 12GB+256GB, rispettivamente al prezzo di 1099,9 euro e 1199,9 euro. Xiaomi 12 8GB+128GB e da 8GB+256GB al prezzo di 799,9 euro e 899,9 euro. Xiaomi 12X: 699,9 euro nella variante unica da 8GB+256GB. Oltre ai prezzi di listino saranno numerose le offerte con prezzo early bird e bundle con altri prodotti Xiaomi.

La casa cinese ha presentato anche due nuovi dispositivi indossabili, Xiaomi Watch S1 e Xiaomi Watch S1 Active (rispettivamente 249,99 euro e 199,99 euro), con display Amoled da 1.43”, NFC per i pagamenti contactless, un’autonomia estesa fino a 12 giorni, funzioni avanzate per allenamento e monitoraggio di vari parametri tra cui frequenza cardiaca, la qualità del sonno, i livelli di stress, la saturazione di ossigeno nel sangue. Novità anche per le cuffie. Presentate le Xiaomi Buds 3T Pro e le Xiaomi Buds 3 (rispettivamente 169,99 euro e 129,99 euro) con audio immersivo e una rinnovata tecnologia per la cancellazione dei rumori.

Davide Di Santo

