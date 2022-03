Mega-party ai Parioli per i 30 anni di carriera di Maria Monsè

13 marzo 2022 a

Non potevano passare inosservati i “30 anni di carriera “di Maria Monsè. Cosi si sono spalancate le porte di un noto locale romano ai Parioli l’Euclide! Ad attendere l’arrivo di Maria una fantastica sorpresa : insieme al titolare Vito Tricarico ecco arrivare le telecamere di striscia la notizia guidate dal mitico Enrico Lucci che , con le sue esilaranti interviste ha acceso la serata . In trepidante attesa il marito Salvatore la bellissima figlia ,Perla Maria e numerosi volti noti del mondo dello spettacolo che hanno accompagnato in questi lunghi ed onorati anni di carriera la Monse’.

Come sempre l’organizzazione dell’evento è stata completamente affidata all’Events Planner Cinzia Calicchio titolare della famosa Delicious Cake &Events nonché amica fedele di famiglia ,a lei chiediamo di raccontarci a cominciare dal tema scelto per il party” I migliori anni della nostra vita “come si è svolto l’intero evento : “ il tema è stato voluto e scelto da Maria perché per lei sono stati anni importanti e coronati da successi professionali e familiari il tema prende spunto dal titolo dell’omonima canzone di Renato zero.

Nulla è stato lasciato al caso è stato tutto curato nei minimi dettagli , mi sono avvalsa racconta l’Event Planner di un team che da anni collabora a tutti gli eventi per Maria Monsè anche se ci sono state delle novità e delle new entry. Il colore dominante della festa è rosa bubble con tocchi di gold & White , tutti gli addobbi scelti infatti erano in nuance, a cominciare dalla gigantesca scritta di palloncini creata per noi dalla fedelissima Daniela titolare di Roma feste. Conosciuta negli ambienti televisivi per gli spettacolari addobbi che crea con i suoi palloncini. Ha creato per l’occasione una scritta “Maria 30 “ in color Gold e Buble ricopriva un’intera parete di oltre 3 m, ne sa qualcosa Enrico lucci che pare essersi divertito a più non posso a scoppiare a sorpresa i Palloncini facendo sussultare le persone intervistate.

Per quanto riguarda la bellissima sala dell’Euclide è d’accordo con Maria abbiamo pensato di portare calore e freschezza con fiori e candele ovunque.con me ho fortemente voluto la Flower design Barbara Verchiani , a lei devo ringraziamento particolare perché con pochissimo preavviso è riuscita a creare una magica e calda atmosfera , così come l’avevamo immaginato, fantastiche alzate di rose Bubble e sushi Flower sono stati posizionati ovunque e ad attendere gli ospiti un raffinatissimo bouquet per le donne è una bottoniera per tutti gli uomini".

Per questo evento si riconferma trionfante la voce di Andrea salvatori affezionato collaboratore DJ e cantautore notissimo negli ambienti romani, oltre alla straordinaria voci di 2 cantanti emergenti Giulia Amoroso in arte Julie e Beatrice Zoco . La serata e’ stata così coinvolgente che ad un certo punto , un ospite d’eccezione come Valeria marini ha cantato gli auguri al taglio della torta per Maria.

Ma che party sarebbe sarebbe stato senza una foto ricordo e allora anche quest’anno con noi insieme alle novità di uno splendido furgoncino che c’è riportato indietro negli anni 70 ciak Photo Booth ha immortalato ricordo della serata per tutti gli ospiti.

Per rivivere insieme tutti momenti della carriera di Maria Monsè all’interno della sala è stato posizionato un maxischermo che proiettava tutte le immagini a partire dai tempi di non è la Rai fino ad arrivare ad oggi con il grande fratello VIP 2022, gli spezzoni di trasmissioni e di film inerenti a questi onorati trent’anni di carriera, grazie di cuore a Riccardo di acchiappa una garanzia per ogni evento !

Dulcis in fundo lo speciale menu che ha deliziato il palato degli ospiti accompagnato naturalmente dei vini scelti per noi dalla cara nota casa vinicola Casale del giglio, e le bollicine di Mille’ francia Corta Villa Crespia.

Oltre le svariate proposte preparate dallo chef del locale Euclide sotto l’attenta sorveglianza di Marco Fusco titolare dell’agenzia Alma Security vip management , il titolare Vito a cui porgo un sentito ringraziamento a nome mio e di Maria Monsè e di tutta la sua famiglia, non poteva non poteva mancare un tocco di Campania, affezionata amico Enzo Tammaro ci ha deliziato con specialità di mozzarelle di bufala servite con tartufo.

Me la vera novità in questa cena è arrivata da a Cremona, 450 tortelli ripieni di squisito torrone cremonese serviti con una spolverata di cacao amaro, proprio come li voleva il famoso attore Ugo Tognazzi per il quale sono stati creati, preparati per noi dalla notissima gastronomia Mazzini di Cremona. Un territorio poco conosciuto ma pieno di rare specialità come la giardiniera dell’azienda agricola pizza vacca un’azienda di nicchia ma famosissima che ha fatto giungere per l’occasione le tavole romane uno dei suoi pregiati prodotti la giardiniera.è stata una serata emozionante a partire dall’entrata trionfante nel locale di Maria Monsè avvolta in una spettacolare abito a sirena bianco creato per lei da Celli sposi, Questa volta Giampaolo Celli si è veramente superato Maria era splendida!

Numerosi i volti noti nel mondo lo spettacolo che hanno voluto partecipare e con la loro presenza e ma soprattutto con la loro amicizia alla al party fra i quali menzioniamo Valeria marini Giacomo Urtis ,Marco Sforza ,il regista Marco Marcelli ,l’avvocato Giuseppe Cassese , Antonella Elia il suo compagno Pietro delle Piane ,Amedeo Goria , Antonio Zequila , Matteo Diamante, Veronica Ursida , Vito Fiusco , Alfonso Stani , il ritrattista delle dive Daniele Pacchiarotti , la regina del Bon Ton Roselyne Mirialachi , Emanuela Titocchia ,le Nobildonne Maria Teresa Stabile Silvana Augero , Diana Torrige , l’avvocato Laura Nuccitelli , il prefetto Fulvio Rocco ,il cantante Paulino Arcanio ,l’imprenditrice Silvia Ruzzoli ,l’autore Christian de FAZIO , il cantante Manuel Ciancarelli , l’avvocato Luca Valentino , le psicologhe Irene Bozzi e Marilena Menti i fotografi Antonello Martone e Daniele Dolciotti, l’attrice Cosetta Turco con il marito Robert James Perilli.

La serata è scivolata via fra balli canti e tanti tanti ricordi . In fondo alla sala davanti l’imponente scritta Maria trent’anni di carriera un enorme tavolo con al centro una maestosa torta di cinque piani Realizzata personalmente da me in polistirolo e pasta zucchero, per quest’occasione mi sono avvalsa dell’aiuto preziosissimo della mia collega Michela Interlizzi conosciuta hai più come Michele di Bari famosa per le sue creazioni di soggetti umani.

In cima alla torta spiccava la statuina di 30 cm di Maria Monsè ovviamente in pasta da zucchero creata da lei , un vero fiore all’occhiello. L’intera tavola era ricoperta di dolci anche qui un tocco di Campania, grazie alla pasticceria Alfonso Caputo di Caserta che ha realizzato per un buffet di dolci e torte che ha che ha deliziato il palato degli invitati lasciando tutti a bocca aperta e un grazie anche alla casa vinicola Millè per le sue effervescenti bollicine.

La festa più bella di sempre, e non solo per il contesto, Per tutti i cari amici che hanno partecipato, ma soprattutto perché per Maria Monsè hanno rappresentato un merito a tutti i sacrifici fatti in questi lunghi anni, perché come lei stesso ha voluto annunciare al microfoni questa festa è tutta dedicata all’amatissimo padre scomparso ad agosto del 2021, lui aveva creduto in Maria appoggiando ogni sua scelta con tutto l’amore che solo un padre sa dare.

