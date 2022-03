Ucraina, il deputato Perego da Roma a Kiev con il carico di aiuti per la popolazione in guerra

Pietro De Leo 12 marzo 2022 a

Altra iniziativa in favore della popolazione ucraina da parte di un parlamentare italiano. Stavolta è Matteo Perego, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, che assieme ad alcune associazioni ha organizzato una raccolta beni di primi necessità e proprio stamattina, sabato 12 marzo, ha varcato il confine tra l’Ungheria e l’Ucraina dove è stato accolto da due colleghi di Kyev.

“Ci hanno accompagnato a un centro di raccolta di aiuti umanitari nei dintorni di Uzhgorod - ha raccontato Perego in una nota - da dove tutto il materiale sarebbe partito Il resto del convoglio ha consegnato gli aiuti a una Ong in favore dei bambini di Chernobyl e sta portando in Italia 16 rifugiati. Abbiamo dovuto aspettare presso il posto di dogana della frontiera perché è scattato l'allarme antiaereo per un possibile bombardamento su Uzghorod; i parlamentari ucraini ci hanno ringraziato per la solidarietà e invitato ad inviare altro materiale, vista la catastrofe che il popolo ucraino sta vivendo, con 2,5 milioni di profughi e tante città sotto attacco russo". E poi ha aggiunto: “Tra le immagini mostrate di civili uccisi dai bombardamenti, hanno voluto farci vedere come i cittadini stiano costruendo rudimentali giubbotti antiproiettile per difendersi, e come nessuno degli uomini e tante donne vogliano arrendersi e lasciare il Paese”.

