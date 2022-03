Adnkronos debutta nel mercato della radio

10 marzo 2022 a

Adnkronos pronta a entrare nel mondo dell’audio anche con una nuova radio DAB che è in fase avanzata di strutturazione e che partirà prossimamente. E’ quanto annuncia una nota dell’agenzia del gruppo editoriale Giuseppe Marra Communications diretta da Gianmarco Chiocci. Nota che comunica inoltre il lancio di una serie podcast originale interamente dedicata all’Ucraina che sarebbero “il primo passo” del progetto radiofonico.

Adnkronos dedica infatti alla tragedia della guerra in Ucraina una nuova serie podcast originale. Attraverso la voce e i suoni, in una modalità riflessiva e non urlata, approfondirà e tenterà di comprendere le ultime notizie dal fronte. Il servizio adotterà una “modalità riflessiva mai soggetta a manipolazione. L’audio e le parole possono essere lo strumento più adeguato per organizzare una riflessione corale che vada oltre l’affanno della cronaca quotidiana”.

