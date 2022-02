Quanto costa un trapianto di capelli in Turchia?

23 febbraio 2022 a

Anno nuovo, spese nuove - avete già chiesto al vostro commercialista? Anche se il 2021 lo abbiamo salutato già da un pezzo, l’aumento dei costi di energia, carburanti e materie prime sta mettendo in ginocchio tutti. E, come se non bastasse, le ripercussioni della pandemia continuano ad influire sui cambiamenti repentini delle nostre vita private e professionali.

Studi recenti hanno confermato che una delle conseguenze peggiori di questi due ultimi anni è la caduta di capelli causata da stress. Il fenomeno generalmente colpisce sia uomini che donne qualche mese dopo la “brutta notizia” o un evento traumatizzante, e può avere ripercussioni anche severe. Il modo in cui si manifesta sembra la trama di un film dell’orrore: immaginatevi di alzarvi dal letto e trovare tanti capelli sul cuscino, oppure fare lo shampoo e notare il piatto della doccia quasi otturato, per non parlare della quantità di capelli che rimangono sulla spazzola: chi si è trovato in questa situazione sa bene il livello di disagio che provoca.

Tuttavia, la cosa importante da sapere è che per la caduta di capelli oggi esistono dei rimedi che riescono a porre fine al problema - e stiamo parlando di soluzioni che non vi costringeranno ad andare a chiedere un prestito in banca. Questo articolo è stato pensato per chi è calvo o soffre di una qualsiasi forma di alopecia e vuole sapere di più di questa patologia, ma soprattutto, parleremo di soldi: quanto costa un trapianto di capelli in Italia e in Turchia?

I tipi più comuni di alopecia e le cause

Mettiamo subito i puntini sulle i: l’alopecia è una malattia che ha delle ripercussioni non solo da un punto di vista estetico - che sono di certo le più evidenti - ma anche e sopratutto, da un punto di vista psicologico. Molti dermatologi e tricologi affermano che, a causa dell’isolamento forzato dovuto alla pandemia, molti pazienti con sintomi di calvizie hanno usato questa “scusa” per radiarsi dalla vita lavorativa e sociale.

“Se prima ci si vergognava, oggi si tende a usare la scusa del contagio per rimanere chiusi in casa” dice Mauro, un neo-laureato in Scienze Tricologiche presso l’Università di Firenze.

“In realtà, il modo in cui la patologia si manifesta cambia in modo sostanziale in base alle cause”.

Alopecia di tipo permanente

Può essere causata da:

sclerodermia

lupus

lichen planus

follicolite

micosi

neoplasie

Alopecia di tipo temporaneo

Può essere causata da:

parto

denutrizione

traumi psicofisici

da farmaci

La calvizie può colpire anche a causa di:

Geni e ormoni

problemi alla tiroide

ferro basso o carenza di vitamina D

Il trapianto è considerato la soluzione definitiva: l’importante è rivolgersi al medico giusto.

Costi di un trapianto di capelli in Italia e in Turchia a confronto

I prezzi di un trapianto variano non solo in base al Paese, ma anche in base alla tecnica impiegata. In questo articolo prendiamo in considerazione il metodo FUE nella sua variante basilare; non solo il metodo più recente, ma anche quello che dà maggiori sicurezze in termini di riuscita.

Per coloro che decidono di rimanere sul territorio italiano, i costi per un trapianto con tecnica FUE partono da €4000 e possono arrivare fino a €9000. Andare in Turchia abbassa enormemente le spese: si parla di trattamenti base che iniziano sui €1700, per un massimo di €2500.

Inoltre, il cliente che decide di sottoporsi all’operazione in Turchia acquista un “pacchetto” che generalmente prevede trasferimento, autista privato e alloggio.

Perché andare in Turchia quando posso restare in Italia?

Semplice: per i soldi. I medici italiani tendono a denigrare tricologi e professionisti fuori dal territorio nazionale, spesso affermando che “non è possibile ottenere un trapianto di capelli fatto bene pagando così poco”. In realtà, si tratta di un’opinione abbastanza povera di contenuti, che si basa su pregiudizi infondati. Gli istituti e le cliniche che operano in Turchia possono permettersi dei prezzi così bassi (paragonati con quelli in Italia e in altri Paesi europei) perché la moneta locale è la Lira turca, che equivale a 0.065 centesimi di Euro. Se pensate che uno stipendio medio nazionale mensile è poco più che €320, capite perché conviene farsi un weekend a Istanbul e ottenere una nuova chioma, anziché mettere in vendita il garage della nonna!

Le migliori cliniche per il trapianto di capelli in Turchia

1 - Capilclinic

Il direttore della clinica di Istanbul è il Dott. Oguz Kayiran; laureato nel 2001 presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Ankara, ha cominciato la sua carriera a Sheffield, nel Regno Unito, come stagista presso il Northern General Hospital, per poi specializzarsi in Chirurgia Plastica ad Ankara. Da più di 10 anni è considerato un luminare nel campo della ricerca - soprattutto grazie ai suoi contributi in pubblicazioni nazionali ed internazionali, nonché per i suoi contributi nel campo della chirurgia plastica ed estetica.

Il team di Capilclinc e la struttura ospedaliera sono elogiati da centinaia di testimonianze positive da parte di pazienti che hanno iniziato una nuova vita dopo aver ricevuto il trapianto di capelli. Inoltre, Capilclinc è accreditata JCI (Joint Commission International), un ente riconosciuto a livello internazionale il cui compito è controllare che gli standard ospedalieri rispettino le esigenze di ciascun paziente attraverso un’adeguata assistenze pre, durante e dopo l’operazione. Il loro punto forte è la presenza continuata di un interprete di lingua per far sì che il cliente non si senta mai messo da parte.

2 - Dott. Tayfun Oguzoglu

Meglio conosciuto come “Dr. T”, Tayfun è direttore dell’omonima clinica che opera a Istanbul dal 1998 e a Cipro dal 2016. Un volto noto anche come formatore - offre corsi sul trapianto di capelli per medici provenienti da ogni parte del mondo - e il suo Istituto vanta diversi riconoscimenti a livello internazionale (il più recente è presso l’Ente Americano Internazionale di Medici Tricologi).

Gli ex-pazienti parlano di “clinica boutique”, in grado di poter fornire servizi di qualità a prezzi accessibili e con un’ottima assistenza durante tutte le fasi del trapianto. Il team è il punto forte della clinica del Dott. Oguzoglu: ciascun membro vanta una conoscenza plurilinguistica che è un ottimo biglietto da visita. Infine, come nella maggior parte delle cliniche turche, ai clienti è offerto alloggio e trasferimento da/per l’aeroporto.

3 - Dott. Muttalip Keser

Un altro volto noto del trapianto di capelli a livello internazionale è il Dott. Keser che vanta di aver eseguito da solo più di mille trapianti. La sua clinica di Ankara riceve clienti da quasi 30 diversi Paesi tra i quali America, Canada, Germania, Francia, Svezia, Regno Unito, Spagna, Italia, Grecia, Paesi Bassi, Belgio, Romania, Danimarca, Irlanda, Svizzera e molti altri del Medio Oriente.

Medico specializzato in chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva, Muttalip si è laureato presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Ankara nel 1991 e ha ricevuto la sua formazione in chirurgia plastica presso l'Ankara Numune Education and Research Hospital tra il 1992 e il 1997. Ha fondato il centro di chirurgia estetica Derma-Past nel 1998 ed è dal 2003 che nella sua struttura si eseguono trapianti con il metodo FUE.

Il Dr. Keser è stato il primo in Turchia a eseguire il metodo FUE e, con oltre vent’anni di esperienza nell’ambito del trapianto di capelli, oggi è membro della International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS).



