Arriva il podcast sul "diritto di invecchiare"

Un podcast incentrato sulle donne. Per contrastare il cosiddetto “ageismo”, ossia lo stigma cioè lo stigma sociale dell’invecchiamento femminile e rivendicare con fierezza il diritto di invecchiare, sfatando così il diffuso tabù del non poter affermare liberamente la paura dell’età che avanza. E l’anima di “Vietato invecchiare”, prodotto audio a cura della giornalista Francesca Barra e di Silvia Galeazzi, giornalista e autrice televisiva, e asportabile su “Audible”.

Si tratta di una vera e propria serie, di 10 puntate, prodotte da storielibere.fm. Nel corso delle quali saranno presentati le storie e i punti di vista di donne che, nel loro campo, rappresentano l’eccellenza: Lidia Ravera, Ritanna Armeni, Dacia Maraini, Ambra Angiolini, Fiorella Mannoia, Francesca Neri e Loretta Goggi che, così come dive internazionali come Julia Roberts e Naomi Campbell, recentemente è stata vittima di pesanti insulti da parte di chi le ha criticato la libertà di invecchiare come preferisce. Un prodotto, insomma, per sfatare il diffuso tabù del non poter affermare liberamente la paura dell’età che avanza.

