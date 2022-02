Insuperabili Onlus insieme ad Intesa Sanpaolo: ecco la scuola calcio per i ragazzi disabili

21 febbraio 2022 a

a

a

Insuperabili è una scuola calcio per ragazzi con disabilità, nata a Torino 10 anni fa ed oggi diffusa su tutto il territorio nazionale con 650 atleti che giocano in 17 sedi. In occasione dell’annuncio della partnership con Intesa Sanpaolo, Davide Leonardi, Co-founder Insuperabili, ci ha raccontato del loro Metodo, il sistema costituito da molteplici figure professionali che insieme costituiscono l’equipe di lavoro che quotidianamente segue e allena tutti gli atleti. “Vogliamo raccontare il nostro Metodo tramite una storia concreta, quella di un nostro atleta: Alessio. Scopriremo insieme il suo percorso, la sua stagione e soprattutto come vive e come affronta quotidianamente lo sport. Il finale è tutto da scoprire, perché proprio come nello sport, non abbiamo un finale già scritto”. Il sogno di Alessio, atleta della squadra Pre Agonistica, è quello di difendere i valori ed i colori di questa realtà con la maglia della Prima Squadra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.