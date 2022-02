La pandemia ha fatto scoprire nuovi metodi di apprendimento delle lingue

Maria Monsè 18 febbraio 2022 a

Anni difficili questi per i nostri studenti, i quali si sono spesso ritrovati chiusi a casa senza la possibilità di poter sperimentare la vita. Scuole che periodi alterni sono andata avanti con la didattica distanza, sport limitato solo a chi ha il green pass, e uscite con gli amici ridotte o addirittura azzerate.

Tutti ne abbiamo risentito, soprattutto le piccole imprese che non sempre (o almeno non tutti gli anni) hanno potuto beneficiare degli aiuti governativi. Da poche settimane stiamo ricominciando ad esplorare e vivere con un poco più di serenità, tornando piano piano a festeggiare, studiare e a stare in compagnia sempre con le dovute precauzioni.

In particolare siamo rimasti colpiti dalle piccole realtà che si sono impegnate per rimanere in piedi e qualcuna addirittura è cresciuta. È il caso ad esempio di R&C Languages, una scuola di lingue a pochi km dal Vaticano, nel cuore di Roma. Abbiamo chiesto al direttore (nonché insegnante) Robert James Perilli come lui e i suoi insegnanti avessero vissuto questi 2 anni di pandemia.

“All’inizio eravamo molto preoccupati” ha detto “non credevamo fosse possibile continuare la nostra attività restando chiusi per così a lungo. Poi però grazie a tutto il team ci siamo fatti forza e abbiamo sperimentato nuovi metodi ed esercizi per restare connessi anche a distanza! Ho la fortuna di lavorare con persone qualificate, le quali nonostante la giovane età hanno pluriennale esperienza nel campo dell’insegnamento. Non è stato difficile quindi rendere le lezioni divertenti e dinamiche anche se purtroppo non potevano essere vissute in presenza! Per fortuna i nostri studenti non ci hanno abbandonato e anzi, con il passaparola siamo cresciuti. Studiare una lingua è speranza: speriamo infatti di poter fornire gli strumenti per viaggiare, conoscere altre culture e così ampliare i nostri confini. Ci auguriamo soprattutto si possa iniziare di nuovo a vivere in serenità senza questo virus che ancora ci spaventa!”. È proprio un bell’augurio questo di Robert e di tutta la scuola R&C Languages di Roma!

