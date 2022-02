Presidenzialismo e Nuova Repubblica, il convegno di Realtà Nuova

14 febbraio 2022 a

La riforma delle riforme, ossia l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. E’ un tema divenuto centrale, specie dopo l’incaglio della politica nella recente tornata per il Quirinale che ha visto la riconferma per un nuovo mandato di Sergio Mattarella. Dunque, “Presidenzialismo e Nuova Repubblica” sarà il tema di un convegno che si svolgerà domani, 15 febbraio alle 17:30 presso la Sala Convegni della Fondazione An in via della Scrofa 43, promosso da “Realtà Nuova”.

Interverranno, moderati dal giornalista e saggista Adalberto Baldoni, esponenti politici, dell’associazionismo e giuristi. Dal deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli al consigliere Fdi per l’area Metropolitana Giovanni Donzelli, da Domenico Gramazio, direttore di Realtà Nuova a Francesco Paolo Capone, segretario Generale Ugl. E ancora, tra gli altri, Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione An e il Capogruppo di Fdi in Campidoglio Giovanni Quarzo. Una iniziativa che si analizza le complessità e le opportunità di un cambiamento calato nel momento storico che viviamo.

