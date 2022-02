Silvio Berlusconi, il grande ritorno allo stadio per il suo Monza. "Meloni e Salvini? Non sono arrabbiato"

12 febbraio 2022 a

Silvio Berlusconi si rivede allo stadio per sostenere il suo club. "Oggi a Monza sono tornato allo stadio. Il calcio è sempre stata la mia passione. Con 29 trofei vinti mi onoro di essere il Presidente più vincente della storia", scrive su Instagram il presidente di Forza Italia che ha pubblicato una sua foto allo U-Power Stadium prima della sfida odierna contro la Spal.

Il Cav era insieme alla compagna, la deputata azzurra Marta Fascina, e al senatore di Fi e amministratore della società bianco-rossa Adriano Galliani. In tribuna anche il fratello del leader forzista, Paolo. Per Berlusconi è la prima uscita pubblica dopo l’ultimo ricovero al San Raffaeledal quale è stato dimesso dall’ospedale 11 giorni fa, nel pieno delle votazioni per il Quirinale. Non metteva piede allo stadio da due anni, precisamente dal primo febbraio 2020.

Nella conferenza stampa di fine partita c'è stato anche spazio per la politica. "Arrabbiato" con Giorgia Meloni e Metteo Salvini? "Non posso dire di essere arrabbiato, ho parlato con loro recentemente. Dobbiamo essere consapevoli della nostra superiorità numerica nei confronti della sinistra", ha detto il Cav. "Dobbiamo metterci in campo con delle volontà aggressive nei confronti delle squadre avversarie per puntare sempre un risultato positivo", ha concluso il Cavaliere con una metafora calcistica

Oggi a Monza sono tornato allo stadio. Il calcio è sempre stata la mia passione. Con 29 trofei vinti mi onoro di essere il Presidente più vincente della storia. pic.twitter.com/Bd942JQXNA — Silvio Berlusconi (@berlusconi) February 12, 2022

