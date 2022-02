L'Open Innovation sbarca nelle università italiane

10 febbraio 2022 a

Diffondere la cultura del'Open Innovation tra i giovani. Questo l'obiettivo della startup Open Marketplace. primo motore di ricerca delle imprese innovative in Italia che sarà presente in 24 atenei italiani con un workshop gratuito. Obiettivo principale dell'iniziativa di social responsibility dell’impresa del Gruppo PTS è che i giovani possano poi spendere le competenze acquisite a favore delle imprese con cui collaboreranno, una volta entrati nel mondo del lavoro. “Il workshop ha una durata di 4 ore e consente ai giovani di impiegare il nostro motore di ricerca per individuare delle soluzioni di innovazione rispondenti alle problematiche delle Aziende partner dell’iniziativa” , racconta Jacopo Naidi, Fouder Open Marketplace. “Questa attività di social resposibility è la nostra dimostrazione dell’impegno che rivolgiamo al territorio, perché torni a crescere dopo il terribile periodo che ci lasciamo alle spalle”.

Attualmente, l’impresa ha calendarizzato 17 Atenei sui 24 che raggiungerà entro fine anno: partenza a Venezia domani 11 febbraio con i giovani di Ca’ Foscari. A seguire sarà la volta degli Atenei di Roma, Milano, Torino, Padova, Napoli, Modena, Trento. L’iniziativa coinvolgerà complessivamente una cerchia selezionata di circa 1.000 giovani aderenti al network Junior Enterprise, partner dell’iniziativa. La roadmap completa dell’iniziativa è consultabile sul portale openmarketplace.it.

