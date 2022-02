Parata di vip per l'inaugurazione di The Meat Market all'Infernetto

Maria Monsè 07 febbraio 2022 a

The Meat Market non finisce mai di stupirci, ha aperto un nuovo locale all’Infernetto: la carne di qualità a due passi dal mare ! Con l’occasione e’ stato organizzato um mega party grazie alla bravissima Event Planner Veronica Ursida ,con tanti vip tra cui Francesco chiofalo, Matteo diamante, Antonella Elia , Carlotta dell’isola ,Patrizia Mirigliani,Nicola pisu, tara Gabrielletto, Pietro delle piane, parte delParterre di Uomini e Donne Pamela barretta, Gianluca de Matteis, Maria Tona, Special guest Erminio Sinni come performer della serata.

Il brand di Vito Fiusco dedicato alla carne di qualità apre una nuova sede nella zona sud della Capitale, a breve distanza dal mare, per proporre la sua apprezzata formula gastronomicaLa cucina delle tipiche steakhouse statunitensi, l’accoglienza e l’atmosfera da elegante ristorante, i sapori della tradizione di Puglia: questi gli elementi che caratterizzano sin dalla nascita il The Meat Market, il brand ideato da Vito Fiusco dedicato ad una proposta gastronomica focalizzata sulla carne di qualità. Il costante processo di crescita ed espansione del progetto ristorativo raggiunge un nuovo traguardo con l’apertura della quarta sede, situata nel quartiere Infernetto in Viale di Castel Porziano 428, nella zona sud di Roma a due passi dal mare. Un importante segnale che sottolinea la solidità di un marchio conosciuto ed apprezzato da tutti gli appassionati della buona carne. “Siamo orgogliosi dell’apertura della nostra nuova sede, perché rappresenta un passo importante per un progetto che cresce costantemente nonostante il difficile periodo. Portiamo la nostra idea di ristorazione in uno spazio elegante e in perfetta armonia con il contesto del quartiere” sottolinea Vito Fiusco.

Sin dall’apertura del primo locale nel quartiere Testaccio nell’estate 2018, il The Meat Market ha riscosso un incredibile successo tra gli appassionati della carne di qualità, al punto da spingere Fiusco ad aprire quasi una sede all’anno. Il nuovo locale dell’Infernetto che può ospitare ben 150 coperti all’interno ed ulteriori 60 nello spazio esterno è caratterizzato dalla grande cura nelle scelte stilistiche, che hanno permesso di dar vita ad un luogo dagli arredi prevalentemente in legno, per richiamare il mood degli altri locali ma con un tocco “vegetale” nel design, per un risultato a dir poco originale. “Avere a disposizione uno spazio più ampio ci ha permesso di dar forma ad un ambiente unico nel suo genere, nel quale si potranno gustare i migliori tagli di carne, i nostri famosi burger ed altre deliziose proposte” dichiara Fiusco. Un locale che consente anche di poter ospitare eventi, con la direzione artistica di Veronica Ursida grazie agli ampi spazi a disposizione.

