Gift Campaign, il gadget aziendale perfetto

21 febbraio 2022

Maglie, borsette, penne usb, taccuini, tazze, mini-casse bluetooth e ancora matite, mascherine, borracce o zaini, il mondo dei gadget non conosce davvero confini. Per quanto riguarda la comunicazione o il marketing aziendale, i gadget personalizzati rappresentano uno strumento più che efficace all’interno di una più ampia strategia comunicativa. Svolgono infatti un importante ruolo per una promozione efficace, di lungo periodo, in grado anche di rafforzare la brand awareness e avvicinare all’azienda dipendenti, clienti e partner. Per rafforzare la propria identità, le aziende spesso regalano a dipendenti o clienti dei prodotti personalizzati con il proprio logo, immagini o claim. Ci sono due categorie ben distinte di gadget, che variano a seconda del destinatario: quelli per uso interno, ovvero penne, block notes, USB e tappetini mouse e altri prodotti simili a basso costo, da diffondere in grande quantità all’interno dell’azienda, e quelli per uso esterno, ovvero oggetti che un’azienda regala ad alcuni clienti. Di solito questi ultimi sono leggermente più costosi, per non dare l’impressione di fare un regalo scadente.



I vantaggi di puntare su questo tipo di articoli sono molteplici e spaziano dal far aumentare la consapevolezza del brand aziendale attraverso una buona pubblicità, fino alla massimizzazione dell’esposizione grazie ad un buon numero di articoli che possono far entrare in contatto con logo o messaggio aziendale diverse persone. Questa scelta può significare implicitamente essere attenti e avere cura della clientela e del rapporto con essa, pubblicizzando il proprio brand su un prodotto che può alla fine anche rivelarsi utile. Il gadget personalizzato è quasi sempre una carta vincente per chi effettua il dono, con il quale compie una doppia mossa: da una parte effettua un regalo, dall’altra invece vuole andare a rafforzare e rendere ancora più indelebile il ricordo di sé stessi in chi riceve lo riceve. Donare un oggetto personalizzato scatena quella reazione di meraviglia nel destinatario che susciterà ancora più interesse. Per questo regalare un oggetto personalizzato non è più una cosa da prendere sotto gamba.



I gadget aziendali personalizzati di Gift Campaign rappresentano una scelta più che azzeccata per tutto ciò che riguarda questo mondo. Società di e-commerce che vende articoli e gadget adatti per ogni occasione, nata in Spagna nel 2012 è oggi una delle realtà più importanti del settore. Oltre ad un grandissimo numero di oggetti personalizzabili dispongono anche di mascherine personalizzabili, chirurgiche e FPP2 monouso, gel mani disinfettanti idroalcolici, porta mascherine, portachiavi no touch e tanti altri prodotti per proteggere clienti e dipendenti dal contagio sul luogo di lavoro. Un’idea più che interessante in questo periodo.



