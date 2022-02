Casa Sanremo tra tecnologia ed eccellenze Made in Italy

02 febbraio 2022 a

a

a

Uno degli spazi collaterali al Festival della canzone italiana è "Casa Sanremo", un’area hospitality che accoglie ovviamente in cantanti, ma anche giornalisti e vip. Un ambiente che diventa non solo un momento di incontro tra vari mondi, ma che servirà anche per un viaggio nella tipicità enogastronomica del nostro Paese, con gli chef del roof che prepareranno ricette del territorio italiano, utilizzando i prodotti De Cecco come materia prima. Con una ricetta nuova preparata “Live” ogni giorno sui canali social di casa Sanremo. Che, quindi, diventa un ambiente in cui passato e futuro si incontrano. Essendo anche un digital hub, dove si alternano interviste, talk show, presentazioni di libri, momenti di relax e, appunto, show cooking. Insomma, si tratta di un’interconnessione di eccellenze, con l’Italia che, nell’arte colta nelle sue varie forme (dalla musica alla cucina) continua a parlare all’immaginario collettivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.