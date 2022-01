Vip e musica dal vivo, magico evento al Mediterraneo del Museo MAXXI

Maria Monsè 30 gennaio 2022 a

Magico evento con spettacolo dal vivo al ristorante e giardino del Museo MAXXI che e’ stato protagonista di un evento straordinario, dall’ ottobre 2019 con la presa in gestione del giovane imprenditore romano Alessandro Cantagallo e la direzione artistica di Manfredi Alemanno, una squadra che ha determinato un grande successo nella Capitale. Direzione artistica dell’animazione e di Dottor show Daniele Ruggeri insieme al noto organizzatore di eventi Alfonso Stani il numero uno nella capitale . Presenti all’evento tanti vip tra cui Matilde Brandi , Elena Russo e Milena Miconi.

Lo spazio di circa 700 mq si propone come un'isola di luci, colori e piante che accompagnano gli ospiti in un’esperienza multisensoriale dal pranzo, l’aperitivo, la cena e il dopocena.

Il pranzo infrasettimanale è servito con le poké by Palmerie Pokè, nel weekend, invece, il ristorante propone un brunch alla carta con piatti sfiziosi e mediterranei dalle h.12.00 alle h. 16.00.

Focus di Medïterraneo sono i contenuti artistici e musicali abbinati alla cena e il dopo cena dal giovedì alla domenica. Luogo ideale, quindi, per trascorrere una serata in compagnia di buon cibo, divertimento e ottimi drink, oltre alla selezione accurata di vini. Mediterraneo è uno spazio polifunzionale, insomma, scelto anche dalle “Big Corporate” per eventi di ogni tipo.

