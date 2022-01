Covid e disturbi mentali, il corso organizzato da Artemisia Lab

Rivolto a tutte le professioni sanitarie per 7,2 crediti formativi ECM, sarà trasmesso in live streaming il 27 gennaio alle 16 e sarà disponibile anche nei prossimi mesi

Tra gli effetti collaterali della pandemia da Covid-19 ci sono anche un aumento dei problemi psichiatrici. Grande attenzione a questi disturbi viene prestata oggi dal mondo scientifico internazionale e dall’Istituto Superiore di Sanità: tra l’altro, il 21% di persone che presentano sintomi depressivi non chiede alcun aiuto e negli ultimi dieci anni la depressione è riscontrata sempre più frequentemente, con un picco di prevalenza tra chi ha più di 85 anni e pazienti con multi-morbidità.

L’iniziativa di Artemisia Lab

Al tema sta prestando attenzione anche Artemisia Onlus e Artemisia Academy che promuove e organizza un corso, con il contributo incondizionato di GBSAPRI Broker di Assicurazioni e della Banca Popolare del Frusinate, che sarà trasmesso in live streaming giovedì 27 gennaio alle ore 16.00 e sarà disponibile online in differita anche nei prossimi mesi. L’evento è accreditato per 7,2 crediti formativi ECM ed è rivolto a tutte le professioni sanitarie. Come di consueto, i crediti ECM sono resi disponibili da Artemisia Onlus a titolo gratuito.

I disturbi mentali, problema da non sottovalutare

“I disturbi mentali, che comprendono i disturbi psicotici, i disturbi dell’umore, i disturbi d’ansia, anoressia e bulimia nervose, e i disturbi da abuso di sostanze e di alcol, si presentano in tutte le classi d’età – ricordano gli organizzatori – e sono associati a difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane, nelle attività lavorative, nei rapporti interpersonali e familiari, e sono causa di elevati costi sociali ed economici. Tra i giovanissimi, i disturbi mentali sono caratterizzati soprattutto da ansia (prevalenza 8,2%) ed emotività (6,5%). Soffrono di sintomi di depressione il 59% degli anziani disabili”. Un problema insomma da non sottovalutare e su cui la comunità è chiamata a riflettere.

