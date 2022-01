Quirinale, l'appello del CiS: "Il centrodestra resti unito"

23 gennaio 2022 a

a

a

Un appello a non dividere il centrodestra, in questa fase di difficile percorso per arrivare ad una proposta unitaria per il Quirinale. È la richiesta che arriva da un pool di associazioni che si raccolgono in un coordinamento attorno al CiS, con la guida del senatore Domenico Gramazio e dello storico Adalberto Baldoni. Tra le sigle, rappresentative del mondo della cultura di destra, si annoverano “Amici della Giovane Italia”, “Realtà Nuova”, “Comitato donne 7 Marzo”.

Si legge nel testo: “Dopo la saggia e sofferta rinuncia di Silvio Berlusconi alla candidatura a presidente della Repubblica, è necessario che tutto il centrodestra rimanga unito, senza inutili e dannose polemiche interne che possono minarne la credibilità all'esterno. Unitarietà che deve e può impedire a candidati di sinistra di conquistare il Colle”.

