"Non mi sono ancora ripresa". La romanista Bebe Vio non ce la fa più

12 gennaio 2022 a

a

a

Meglio riderci su. Bebe Vio è una sfegatata tifosa della Roma e, in quanto tale, non può certo essere felice dei risultati della squadra allenata da José Mourinho nell'ultimo periodo.

In un tweet la campionessa italiana della scherma paralimpica si mette in posa e spiega cosa si nasconde in realtà dietro al suo bel sorriso: "Sono solo una semplice tifosa della Roma che non si è ancora ripresa... " scrive Bebe e il suo tweet ottiene una valanga di consensi e risposte simpatiche, tra solidarietà a tinte giallorosso e incoraggiamento. Perché la Roma non si discute ma si ama.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.