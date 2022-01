Scomparso a Riofreddo, ricerche in corso per ritrovare Carlo Rainaldi

Antonio Sbraga 08 gennaio 2022 a

Valle dell’Aniene in ansia, a Riofreddo, ultimo borgo della provincia romana ai confini con l’Abruzzo, per il mancato ritorno a casa di Carlo Rainaldi, un 45enne che ha fatto perdere le proprie tracce dalle ore 21 di venerdì 7. L’uomo si è allontanato a piedi, in compagnia del suo cane Black, indossando dei pantaloni verdi militari ed una giacca a vento rossa e blu. Segnalazioni sono già arrivate da alcuni Comuni vicini a Riofreddo, come Agosta, Anticoli Corrado e Marano Equo. I familiari, che hanno denunciato la scomparsa presso la stazione carabinieri di Vallinfreda, appartenente alla compagnia di Subiaco, lanciano un appello: “Se lo avete anche solo incontrato, o avete visto il suo cane, per favore chiamateci al numero 392.9860173. Ogni informazione può essere utile, grazie”.

