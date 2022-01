"Potevano uccidere" L'ira di Salvini contro gli "imbecilli" dei botti, il video assurdo da Andria

01 gennaio 2022

Mettono il petardo all’interno di un raccoglitore di vestiti usati poi si allontanano per vedere l'esplosione, devastante, che distrugge il cassonetto. È successo nella notte nell'ultimo dell'anno ad Andria, in Puglia. Il leader della Lega Matteo Salvini ha rilanciato su Twitter il video della folle impresa ripreso da un balcone proprio sopra il luogo dell'esplosione Twitter. "Capodanno ad Andria, con una bomba carta distruggono un cassonetto per i vestiti della Caritas, rischiando di ferire o uccidere: ma si può essere così imbecilli?".