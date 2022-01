Oroscopo 2022 di Barbanera, la Bilancia mese per mese: è un anno in cui ti imponi di superare te stesso

01 gennaio 2022 a

L'oroscopo 2022 di Barbanera per il segno della Bilancia. Il faro della tua mente logica, che mai potrà tradirti, proietta luminose prospettive sul 2022. La tua razionalità, sempre pronta a cercare soluzioni geniali, ti aprirà nuove strade per poi indicarti come percorrerle. Ti avvarrai di equilibrio e saggezza, fondamenta su cui poggeranno i tuoi successi. E ti piacerà condividere la fortuna con chi ami.

La Bilancia e l'amore

Potrà essere l’anno in cui appenderai al chiodo il distintivo di single o quello in cui la relazione in corso indosserà la veste dell’ufficializzazione, della volontà di costruire insieme qualcosa di importante. Ti confronterai con realismo e lucidità. Insomma la relazione si avvicinerà, fino a toccarlo, al tuo ideale di amore: romantico, tenero, inossidabile. Ma sarà anche l’anno in cui potresti scoprire che basti a te stesso e che non hai bisogno dell’altra metà della mela per sentirti intero. A partire da maggio il colpo di scena sarà perennemente dietro l’angolo, preannunciando sia un incontro mozzafiato sia una bella svolta nel rapporto esistente. Il fattore inedito è la determinazione, che creerà le condizioni per un equilibrio sereno tra dentro e fuori, fra le tue caratteristiche personali e le esigenze richieste dal contesto.

La Bilancia e il lavoro

Un anno costruttivo, di grande rilancio, soprattutto nella prima parte. Il periodo migliore per accelerare negli studi e magari completarli, per accettare una proposta interessante, migliorare la posizione nel solito lavoro o crearti uno sbocco professionale fatto a tua misura. Il segreto del tuo successo risiede in buona parte nella chiarezza di intenti, nella tenacia e nell’intima fiducia che gli obiettivi potranno essere realizzati, alcuni non in tempi brevissimi, ma anche per costruire un grattacielo si inizia dal basso. Potrai quindi gettare le fondamenta per innalzare un edificio lavorativo solido e ambizioso. Sarà forse un anno durante il quale ti verrà richiesto di assumerti nuove responsabilità o magari tu stesso ti proporrai per un incarico di maggiore prestigio. Da agosto a dicembre potrai sfruttare il contributo dinamico di Marte per ampliare la gamma di interessi, alzare il tiro, percorrere strade nuove, lontane sia in senso geografico che metaforico. In maggio l’approdo di Giove in Ariete segnala invece la necessità di fare attenzione all’aspetto economico del tuo lavoro e, specie se sei un imprenditore o un libero professionista, dovrai adeguare il passo alla lunghezza della gamba. Hai tuttavia le idee chiare e non permetterai alle incertezze di frenare la tua corsa verso il successo.

Gennaio - Lo slancio idealistico muove i tuoi passi. Quest’anno non vuoi cambiare solo te stesso, vuoi mutare il mondo attorno a te! Marte ti infonde la grinta necessaria.

Febbraio - L’amore è in stand-by? Venere e Marte esigono da te prese di posizione precise in campo sentimentale. Rifletti, adotti le giuste misure e sciogli ogni incertezza.

Marzo - Il vento di primavera fa tornare la buona sorte e una lucidità mentale che ti apre molte porte in pubblico e in privato. Venere e Mercurio ti portano in trionfo.

Aprile - Ti imponi con la coerenza dei tuoi ragionamenti. È Saturno a volerti incisivo in ogni cosa che dici. Convinci anche chi prima ti era contrario o quasi indifferente.

Maggio - Impegnati di più in famiglia. C’è chi ti rimprovera alcune assenze e hai il dovere di rimediare. Mercurio ti aiuta con il dialogo a rassicurare chi ti vuol bene.

Giugno - Vedi aria di competizione al lavoro. Marte e Giove muovono le ambizioni dei colleghi che obbligano anche te a uscire allo scoperto, a dire la tua, a farti valere.

Luglio - Non ti fai distrarre dall’aria di vacanza, malgrado qualche concessione che ti regali. Disciplinato e rigoroso in ufficio, Saturno ti vuole far filare come un treno!

Agosto - Ti lasci andare al placido relax della piena estate. Giove ti induce a qualche lusso? Per il benessere tuo e di chi ti è accanto superi il tuo budget di spesa.

Settembre - Diventi determinato e puntiglioso. Pur con il consueto garbo non ti fai soggiogare. Marte rivela il tuo spirito battagliero! Ma attento a non urtare qualcuno.

Ottobre - Tornano i favori della tua madrina astrale, Venere, e la sfera relazionale se ne giova. Anche la bellezza ne trae vantaggio, ricevi complimenti da ogni dove!

Novembre - Marte è il tuo allenatore d’eccezione. Dai risultati che ottieni in palestra ai progressi registrati in ufficio, sei lanciato per affermarti e mostrare i muscoli.

Dicembre - Ti piace vivere le feste di fine anno dimostrando agli amici più fidati quanto tieni a loro. Saturno rafforza i legami sinceri riempiendoli di valori condivisi.

