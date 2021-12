Oroscopo 2022 di Barbanera, Gemelli mese per mese: corri incontro al futuro con ottimismo

31 dicembre 2021 a

L'oroscopo 2022 di Barbanera per il segno dei Gemelli. Riconquisti la tua spensieratezza e il futuro ti appare di nuovo radioso, ora che una rigenerata forza interiore ti assiste e ti rende sicuro dei tuoi mezzi. Cammini sulle tue gambe, investito di una consapevole maturità che però non esclude la freschezza mentale tipica dell’adolescenza. Saturno, Mercurio e Marte orchestra- no per te un anno di rifioritura di interessi, di felice ampliarsi delle relazioni umane.

I Gemelli e l'amore

Fibrillazioni ti attraversano nella prima parte dell’anno, che registra una voglia di altro non ben identificato. All’interno della coppia potrà tradursi nella ricerca di nuovi stimoli, di nuove esperienze per risvegliare un partner troppo statico e, se sei single, nella corsa dietro ad un amore che fugge. Pro- babilmente ballerai un po’ per l’irrequietezza, ma dall’insofferenza possono nascere vivacità, brillantezza, idee originali, per rinnovare la vita sentimen- tale. Così l’inquietudine si trasforma nella spinta a ricercare la complicità, il dialogo con un partner che si è svegliato dal torpore. E se invece continuerà a sonnecchiare, allora ti alzerai dal divano alla ricerca di una persona nuova che viaggi sulla tua lunghezza d’onda. Nello stesso periodo avrai come com- pagna l’intraprendenza, che creerà occasioni per incontri esaltanti.

I Gemelli e il lavoro

La tenuta delle posizioni è garantita dal solido trigono di Saturno, e dunque dalla capacità di focalizzare obiettivi a lungo termine, dalla spinta a consolidare l’autonomia acquisita, ad avere il riconoscimen- to dei meriti ed un conseguente ruolo di maggior prestigio. Con ogni probabilità tutto questo non verrà messo in discussione dai piccoli pro- blemi a cui andrai incontro nella prima parte dell’anno. Un periodo in cui il moto apparirà rotatorio invece che ascensionale, e ti sembrerà di girare a vuoto intorno allo stesso perno. Forse si tratterà di promesse non mantenute, di affari saltati che creano agitazione, di spese non pro- grammate o di pastoie burocratiche nelle quali si impiglierà la tua atti- vità. Questioni di lieve entità e con un’incidenza del tutto transitoria. E se, qualunque sia la tua età, ti stai ancora chiedendo cosa farai da gran- de, tieni conto che nel 2022 potrai trovare risposte soddisfacenti poiché hai la possibilità di impegnarti in qualcosa che ti corrisponde davvero, in cui mettere in gioco il tuo potenziale creativo, il tuo dinamismo, la curiosità e la comunicativa. Tenacia e costanza le doti da coltivare. Il tener fede agli impegni assunti e la capacità di intessere contatti saran- no i punti di forza per raggiungere risultati eclatanti qualunque sia la tua condizione lavorativa.

Gennaio - C’è un’aria sonnacchiosa all’avvio del 2022. Marte e Gio- ve possono spegnere alcuni tuoi entusiasmi, ma tu ti ingegni e trovi lo stesso occasioni di divertimento!

Febbraio - Un ottimo Saturno ti invita a pazientare, a programmare con calma per l’imminente futuro. Ascolti i suoi consigli e per il momento rifuggi dalle luci dei riflettori.

Marzo - Arriva Venere e innalza il livello del desiderio. La primavera non può essere più dolce e gratificante. Se sei single, rischi di accasarti senza accorgertene!

Aprile - Da astuto giocatore di scacchi, calcoli la strategia per arrivare alla mossa vincente. Nella tua professione è Saturno a renderti imbattibile fuoriclasse.

Maggio - Ritorna il tuo pianeta preferito, Mercurio, e la stagione di primavera si colma di interessi, nuovi contatti, spensieratezza. Tu però ora scegli con cura i tuoi alleati.

Giugno - Giove e Marte sono schierati dalla tua parte. Hai l’occasione che cercavi per emergere. Non ti lasciar frastornare dai consigli di prudenza: è arrivato il tuo momento.

Luglio - L’estate riporta il tenero ro- manticismo. Venere nel segno ti sug- gerisce di dare più peso al sentimento puro e non lasciarti confondere dal gioco del flirt un po’ fatuo.

Agosto - Le tue vacanze quest’anno sonoesplosive.GioveeVeneretire- galano una cospicua dose di fortuna. Sappi riconoscerla e apprezzarla, e non chiedere troppo al cielo.

Settembre - Marte si installa nel tuo segno per un lungo soggiorno. Le frecce che hai al tuo arco sono ades- so di una gittata più lunga e potente. Sappile lanciare con buona mira!

Ottobre - L’autunno si esprime effi- cacemente come la stagione del rac- colto. E tu prendi a piene mani i frutti che ti spettano. Saturno e Venere ti premiano con gli interessi.

Novembre - Ti piace sminuzzare il denaro in tante piccole spese frivole? Non esagerare! Giove ritorna ad im- bronciarsi con te e può renderti spen- daccione.

Dicembre - Un concerto di pianeti chiude in bellezza l’anno. Marte in particolare ti gratifica con l’energia che non è solo di tipo sportivo, ma pure mondana e intellettuale.

