L'appello furioso di Paolo Bianchini (Mio Italia) contro il governo: "Strappate l'F24"

23 dicembre 2021

Paolo Bianchini, presidente Mio Italia (Movimento Imprese Ospitalità" è furioso e lancia un appello feroce contro il governo in diretta Facebook: "Visto come ci hanno trattato - denuncia - e i danni che stanno continuando a fare alla nostra economia, alle nostre aziende e alle nostre famiglie ho invitato il mondo della ristorazione a non pagare l’acconto Iva del 27 dicembre strappando l’F24".