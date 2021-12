Guida pratica alle occasioni del Pnrr: il convegno con gli esperti promosso da Nicola Procaccini

22 dicembre 2021 a

Un convegno online a carattere nazionale per offrire una guida pratica al fine di cogliere le opportunità del PNRR (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) in termini di investimenti pubblici, con interventi estremamente utili e concreti. L’iniziativa è promossa dall'europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR, Nicola Procaccini, e prevede una diretta web sulle pagine social di Nicola Procaccini e sulla pagina facebook di Fratelli d’Italia, il 22 dicembre alle ore 17,30

All’incontro prenderanno parte diversi relatori esperti del settore, tra cui: il prof. Luciano Monti, docente di Politiche dell’Unione Europea all’Università LUISS di Roma; il giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore, Gianni Trovati; il presidente della Regione Marche e membro della cabina di regia del PNRR, Francesco Acquaroli; il vice presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi; l’esperto in europrogettazione, Guido Mattei. A introdurre gli interventi sarà Federico Palla, che si occupa di agevolare l’accesso ai bandi del PNRR da parte delle pubbliche amministrazioni, mentre il giornalista Fabio Benvenuti sarà il moderatore del convegno. Hanno dato la loro adesione, e saranno collegati per seguire l’incontro, numerosi amministratori appartenenti a diverse aree politiche e dirigenti comunali.

Le conclusioni dell’evento sono affidate proprio all’europarlamentare Nicola Procaccini:

“L'obiettivo che ci siamo posti è figlio della mia precedente esperienza di sindaco – dice Procaccini - ovvero mettere a conoscenza gli amministratori locali non soltanto delle opportunità che sono contenute nel PNRR, questo grande piano di investimenti pubblici, ma anche come riuscire a cogliere tali opportunità. Quindi, attraverso questo convegno che vede intervenire tanti esperti tra cui qualificati europregettisti, vogliamo dare una risposta, offrire una guida pratica per attingere a queste opportunità per cambiare le città, costruire nuove scuole, impianti sportivi, opere sociali”.

Perché ha deciso di organizzare questo momento, forse ha capito che probabilmente il know how della pubblica amministrazione non è adeguato?

“Ho la consapevolezza che rischiamo di non essere attrezzati per sostenere questa sfida. Noi come Fratelli d’Italia abbiamo un approccio sempre molto concreto, forse perché tutti abbiamo fatto la gavetta di pubblici amministratori e quindi ci poniamo dalla parte di chi deve tradurre queste opportunità in atti concreti. Alcuni bandi sono già in scadenza, bisogna correre”.

Qual è il ruolo degli enti locali in questo piano di investimenti?

Gli enti locali sono fondamentali, sono il luogo amministrativo dove si realizzano le risposte concrete ai problemi seri e i sindaci devono essere messi in condizioni di mettere a terra questo PNRR, anche prevendendo un aumento di personale. I Comuni scontano un deficit in termini di numero e anche di preparazione del personale e devono essere messi in condizioni di operare. Dobbiamo di corsa metterci al pari. Quello che proponiamo è un evento di servizio estremamente pratico, tanto che abbiamo inserito tra i vari interventi previsti anche la spiegazione sintetica, fase per fase, di un bando del PNRR attualmente in corso. Quella dei fondi europei legati al PNRR è una opportunità importante, da dover sfruttare al massimo e non possiamo farci trovare impreparati. Ecco perché ritengo sia molto utile e interessante proporre questa guida pratica mettendo anche a disposizione delle amministrazioni che ne faranno richiesta apposite competenze tecniche per seguire l’adesione ai singoli bandi del PNRR”.

