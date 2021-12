SEM SEO SEA: 3 concetti fondamentali per raggiungere la vetta delle ricerche

21 dicembre 2021 a

a

a

Ogni campagna di web marketing ha come pilastri 3 acronimi: SEM, SEO e SEA.

Un web master, per potersi definire tale, dovrebbe saper distinguere molto bene le differenze tra le pratiche, ma purtroppo non è difficile trovare errori sparsi in molti articoli sul web.

SEM

Search Engine Marketing è definibile come la grande famiglia che include tutte le pratiche di marketing di un’ agenzia seo legate ai motori di ricerca, comprese SEO, SEA e in qualche caso social media.

SEO cos’è

Search Engine Optimization, letteralmente “ottimizzazione del motore di ricerca”, è la disciplina del marketing digitale che punta a scrivere e ottimizzare i contenuti dei siti web per migliorare il posizionamento organico sui motori di ricerca.

È importante curare il posizionamento del proprio sito internet in SERP, perché oggi tutte le imprese sono su internet e, che si abbia bisogno di un prodotto, un’informazione o un servizio, chiunque cercherà su Google per soddisfare le proprie esigenze.

Altro termine citato, la SERP, Search Engine Result Page, viene usato nel settore per definire la pagina dei risultati della ricerca.

La SEO poi racchiude un'altra divisione interna a se stessa, distinta in On e Off Page, in base al fatto che le pratiche siano effettuate sulla pagina che vogliamo spingere o meno.

On page quindi sono necessari passaggi come trovare keyword, usare i Meta tag e ottimizzare i titoli, ci sono molti strumenti per fare questo partendo dalle estensioni su WordPress fino a Keyword planner come SEO ZOOM o SEM RUSH.

Le tecniche Off page d’altro canto sono mirate a far confluire il traffico di utenti da altri siti internet, incrementando autorevolezza con piani di backlink (link in entrata) come Comunicati Stampa e Link Building.

SEA & Google Ads

Search Engine Advertising, ovvero “Pubblicità sui motori di ricerca”, è la branca del marketing che punta alla scalata della SERP con l’impiego di sponsorizzazioni a pagamento con l’addebito di un costo per click rispetto alle keyword che vogliamo coprire.

Google Ads è il software con il quale si creano e monitorano le inserzioni pubblicitarie.

La differenza rispetto alla SEO quindi sostanzialmente è il fatto che l’inserzionista paga direttamente il motore di ricerca per apparire tra i risultati.

Nonostante la SEA non cerchi un posizionamento organico, rimane necessaria un’ analisi Keyword preventiva per sfruttare al meglio l’investimento. Per questa pratica si consiglia sempre l’affidamento a un esperto google ads come Eskimoz, agenzia digitale specializzata in search marketing.

Eskimoz, agenzia SEO a Milano

Eskimoz, agenzia SEO che dal 2010 lavora a fianco di PMI, valorizza il cliente ascoltando le sue necessità di visibilità, permettendogli di raggiungere i propri obiettivi in termini di posizionamento organico e sponsorizzato.

In un mercato come quello attuale è difficile apparire tra i risultati rilevanti sui motori di ricerca. Considerati vari studi in tema, sarà utile al lettore sapere che in media un utente osserva solo una parte dei risultati forniti da Google, per cui essere in alto in SERP significa essere virtualmente molto competitivi.

