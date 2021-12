A Milena Vukotic il premio dedicato a Giulietta Masina: la consegna il 27 dicembre alla Casa del Cinema di Roma

21 dicembre 2021 a

Nel Cuore delle festività, un meraviglioso evento si staglia nel panorama capitolino e nazionale: giunge alla seconda edizione il riconoscimento dedicato a Giulietta Masina, promosso da Regione Lazio e Oltre le Parole Onlus. La celebre attrice Milena Vukotic è la vincitrice di questa seconda edizione: non solo brillante artista, ma finanche cara amica della stessa Giulietta Masina nei momenti più complessi della sua vita. Nell’edizione passata era stata Anna Foglietta ad aggiudicarsi il premio ideato da Pascal La Delfa in onore alla Masina, proprio nell’anno del centenario della sua nascita. Il tutto nella meravigliosa cornice della Casa del Cinema di Roma. Per la premiazione sarà presente Francesca Fabbri Fellini, nipote ed unica erede del celebre regista, che nell’occasione presenterà “La Fellinette”, cortometraggio che ha vinto il premio 75 ai nastri d’argento proprio quest’anno, che vede come protagonisti Sergio Bini, Ivano Marescotti e la medesima Milena Vukotic. La manifestazione, che vedrà un parterre d’eccezioni con personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e rappresentanti istituzionali, quest’anno si amplia con ulteriori progetti: la proiezione di un video di testimonianze sulla stessa artista e una serie di spettacoli di teatro di strada che si svolgeranno nel Lazio fino a fine 2021, inspirati al personaggio felliniano di Gelsomina. Come se non bastasse, il “concorso Gelsomina” a suggellare il tutto: un meraviglioso concorso per monologhi per giovani attrici, in memoria della straordinaria performance della Masina nel film Premio Oscar “LA Strada”. È previsto un parterre d’eccezione per omaggiare il centenario della nascita della Masina: artisti e rappresentanti delle istituzioni. (specificare modalità d'accesso!) Tutte le attività sono a titolo gratuito, grazie al finanziamento di Lazio Crea- Regione Lazio e l’impegno dell’associazione Oltre le Parole ONLUS.

