Dopo 18 anni il film Matrix torna nelle sale cinematografiche

Tutti i fan della famosa trilogia aspettavano questa notizia da molti anni. Ad anticipare l'uscita del film, un’incredibile campagna di comunicazione OOH diventa protagonista del centro di Milano.



Comunicazione 3D: dal mondo reale al mondo Matrix

La casa cinematografica Warner Bros ha annunciato l’uscita del nuovo film della trilogia Matrix che prenderà il nome di Matrix Resurrection. Per il lancio che accompagnerà l’uscita del film, la Warner Bros ha realizzato una spettacolare campagna di comunicazione OOH caratterizzata da un maxi impianto che prenderà vita il weekend prenatalizio, più precisamente i giorni del 17/18/19 dicembre in Corso Garibaldi 108 a Milano. L’installazione farà vivere ai passanti un’esperienza coinvolgente che sarà in grado di trasportarli all’interno del mondo Matrix grazie a una spettacolare visualizzazione con effetti speciali 3D. Un evento di grande impatto che precede l’uscita del tanto atteso Matrix Resurrection, nelle sale italiane dal 1 gennaio 2022. Il 4° capitolo è una vera e propria resurrezione della trilogia che, dopo 18 anni e 495 milioni di dollari incassati nel mondo, torna ad animare i nostri schermi. Il film, girato a Chicago e in uscita nelle sale americane il 22 dicembre 2022, è stato prodotto da Warner Bros Pictures e Village Roadshow Pictures. Dietro la macchina da presa, troviamo la storica e visionaria regista Lana Wachowski, questa volta però senza la sorella Lilly Wachowski. Per quanto riguarda la sceneggiatura invece, troviamo in collaborazione i nomi di Lana Wachowski, Aleksander Hemon e David Mitchell. Il team creativo scelto dalla Wachowski dietro le quinte comprende i collaboratori di "Sense8" tra cui i direttori della fotografia Daniele Massaccesi e John Toll, gli scenografi Hugh Bateup e Peter Walpole, il montatore Joseph Jett Sally, la costumista Lindsay Pugh, il supervisore agli effetti visivi Dan Glass e i compositori Johnny Klimek e Tom Tykwer. Un team che non può che farci sperare bene per la riuscita del film.



La trama

Nel film non poteva mancare Keanu Reeves che torna nei panni di Neo nel mondo reale (dopo essere morto alla fine del terzo film), ma tormentato da visioni che gli fanno pensare di essere diventato pazzo. Confuso tanto da incontrare Carrie-Anne Moss aka Trinity e non riconoscerla, Neo si accorge di come le persone siano vittime della tecnologia. Ma tutto ciò che gli è successo, non gli permette di capire che si trova incastrato in una falsa realtà, perché, per ragioni mediche, deve prendere ogni giorno una pillola blu che gli impedisce di "aprire la mente". Solo in seguito alla sospensione della pillola, Neo tornerà davvero a percepire la realtà per quella che è…



Il cast

La colonna portante di Matrix è in buona parte fatta dalla scelta del cast. In Matrix Resurrection, per nostra gioia ritroviamo i personaggi di Neo e Trinity interpretati rispettivamente da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Keanu Reeves in un’intervista si sbilancia anticipando che Matrix 4 sarà una vera e propria storia d’amore: “Abbiamo una regista straordinaria, Lana Wachowski, che ha scritto una bellissima sceneggiatura che è una vera e propria storia d'amore. È stimolante. Si tratterà però di una trama del tutto nuova, una sorta di risveglio, ci sarà anche tanta azione”.

Al fianco dei protagonisti, troviamo anche dei nomi nuovi come Yahya Abdul-Mateen e Neil Patrick Harris i cui ruoli però ci sono ancora sconosciuti. Per quanto riguarda invece i ruoli originali della trilogia, in Matrix Resurrection, rivedremo con piacere Lambert Wilson aka il Merovingio, Jada Pinkett Smith nei panni di Niobe e Daniel Bernhardt che interpreta l’agente Johnson.

Scopri Matrix Resurrections, dal 1 gennaio al cinema

