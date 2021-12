Su Storie Libere la guida audio "Con tanti saluti" per gestire le spese

04 dicembre 2021 a

Non sempre è facile amministrare le proprie finanze. Ecco allora una vera e propria "guida audio", in 12 puntate. Il progetto, intitolato “Con tanti saluti” ha preso il via su Storielibere.fm. A partire da ieri, data in cui è stato rilasciata la prima puntata, a cadenza mensile e per un anno ogni podcast avrà come scopo sensibilizzare riguardo a temi complessi, raccogliendo anche le domande degli ascoltatori, che saranno d’aiuto per realizzare gli espisodi.

Gestire le spese, orientare un investimento, saper navigare nel mare magnum dello shopping online ma anche saper gestire un budget familiare. Questi sono gli argomenti al centro dell’iniziativa, portata avanti con Bper banca. Le voci saranno della sociologa Emanuela Rinaldi ed Enrico Bertolino, anche autori del podcast, che tenendo un sentiero a metà tra l’intrattenimento e la divulgazione sapranno dare un ‘taglio’ di larga fruibilità a temi comunemente percepiti come complicati. “Come sociologa, mi occupo da tanti anni in università di studi sulla cultura finanziaria degli italiani e sono felice di poter raccontare nel podcast i risultati delle ricerche scientifiche più recenti e importanti. Così si promuove un’educazione finanziaria seria tra gli ascoltatori”, ha sottolineato Rinaldi. Enrico Bertolino ha aggiunto: “Posso dire di essere contento di approcciare una nuova forma di comunicazione che prevede il tempo a disposizione e la possibilità di interagire con le persone e le loro storie vere, oltre che libere. Sarà interessante capire quanto l'ironia e l'ascolto possano cambiare o migliorare i modelli di comunicazione one way che esistono oggi, come la radio e la tivù, permettendo a noi di crescere ed al pubblico di confrontarsi. Indi per cui andiamo a cominciare questa avventura e vediamo che succede”.

