Ecco Big & Bang hits 2021-22: arriva la super compilation di Natale

Arriva "Big & Bang hits 2021-22" di RTL 102.5: una super compilation per ballare a Natale. Si deve festeggiare l'arrivo del nuovo anno a ritmo di musica. E' assolutamente un must che da sempre anima gli italiani. Ora più che mai. Ed RTL 102.5 - la prima radiovisione d'Italia - è fiera di presentare “BIG & BANG HITS 21/22”. Si tratta di una compilation con 3 cd per un totale di 65 tracce: la migliore musica house, le hit di quest’inverno e i più bei pezzi degli anni ’70 e ’80! Un perfetto regalo di Natale che è possibile preordinare, dal 3 al 9 dicembre, tramite il seguente link https://wmi.lnk.to/RTL-BBH_2122. Dal 10 dicembre, invece, la compilation “BIG & BANG HITS 21/22” - prodotta e distribuita dall’etichetta Warner Music Italy - sarà disponibile ovunque. Insomma, si tratta sicuramente di un nuovo regalo per Natale che potrebbe entusiasmare gli italiani. Di seguito la tracklist completa.

CD 1

1

Vasco Rossi

Siamo qui

2

Ed Sheeran

Shivers

3

Coldplay X BTS

My Universe

4

Salmo

Kumite

5

Marco Mengoni

Cambia un uomo

6

Måneskin

Mammamia

7

Coez

Come nelle canzoni

8

Elodie

Vertigine

9

Fedez ft. Tedua

Sapore

10

Blanco

Finché non mi seppelliscono

11

Tommaso Paradiso

Magari no

12

Negramaro

Ora ti canto il mare

13

Mahmood, Elisa

Rubini

14

Sangiovanni

Perso nel buio (con MADAME)

15

RKOMI, Irama, Shablo

Luna piena

16

J-Ax

Sono un fan

17

Swedish House Mafia & The Weeknd

Moth To A Flame

18

Pinguini Tattici Nucleari

Pastello bianco

19

Annalisa

Eva+Eva (feat. ROSE VILLAIN)

20

Madame

Tu mi hai capito (ft. SFERA EBBASTA)

21

Federico Rossi, Ana Mena

Sol Y Mar

22

Achille Lauro

Io e te (Anni da cane Soundtrack)

23

Lp

Angels

CD 2

1

Farruko

Pepas

2

Kungs

Lipstick

3

Diplo & Sidepiece

On My Mind

4

Acraze

Do it To it (ft. Cherish)

5

Fred Again.. X The Blessed Madonna

Marea (We’ve Lost Dancing)

6

Purple Disco Machine

Dopamine (Feat. Eyelar)

7

Meduza

Tell it to my heart (ft. Hozier)

8

The Cube Guys

Drunk (Tech-Qila Mix)

9

Squid Kids X 71 DIGITS

Red Light, Green

10

David Penn & KPD

Ain’t Got No

11

Mike Dunn

Natural High (Dirty Channels Remix)

12

The Weeknd

Take my breath

13

Pascal Letoublon

Friendships

14

Regard

Ride it

15

Sophie And The Giants

Golden Nights (ft. Benny Benassi, Dardust, Astrality)

16

Joel Corry X Jax Jones

Out Out (ft. Charli XCX & Saweetie)

17

Anti Up

Something’s about To Go Down

18

Marracash

Crazy Love

19

Salmo

Fuori di testa ( ft. Par-t-one)

20

Oliver Koletzki

No Man No Cry (Jimmy Sax Version)

21

Guz

Set U Free

22

Balthazar

Losers (Purple Disco Machine Remix Edit)

CD3

1

Europe

The Final Countdown

2

Boney M.

Daddy Cool

3

Frankie Goes To Hollywood

Relax

4

Donna Summer

I Feel Love

5

The Buggles

Video Killed The Radio Star

6

Lipps Inc.

Funkytown

7

Eurythmics

Sweet Dreams (Are Made of This)

8

Spagna

Easy Lady

