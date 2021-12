All'università LUMSA il convegno per ricordare il rettore Giuseppe Dalla Torre

02 dicembre 2021 a

Domani, Venerdì 3 dicembre l’Università LUMSA ricorderà a un anno dalla scomparsa, il Rettore emerito Prof. Giuseppe Dalla Torre, con un convegno dal titolo: “Il mondo cattolico italiano tra i due secoli. Una lettura prospettica. Omaggio a Giuseppe Dalla Torre nel primo anniversario della scomparsa”.

Prendendo spunto dalle idee e dall’impegno che Dalla Torre ha profuso, il convegno vuole essere un momento di riflessione culturale e “politica” sul mondo cattolico italiano. Autorevoli personalità sono chiamate a riflettere sulla storia recente (di cui diversi peraltro sono stati, con Dalla Torre, protagonisti), e ad identificare, in una prospettiva dinamica, le questioni aperte e soprattutto le linee di risposta e di concreta operosità. Cui tutti e ciascuno siamo chiamati.



Giuseppe Dalla Torre, ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico e docente di Diritto pubblico nonché per diversi anni presidente del Tribunale vaticano, fu tra i protagonisti di tale fase storica sia come uomo di cultura e accademico che come ispiratore e organizzatore di molteplici iniziative di carattere ecclesiale. Ha indagato con curiosità e metodo molti aspetti dell’incidenza del diritto nella vita dei cittadini, partendo da una prospettiva cattolica, di cui si è sempre riconosciuto alfiere, ma aperta alle libertà garantite dalla nostra Costituzione.

