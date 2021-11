As Roma Nuoto: nessun rapporto con la società dei fratelli Ciaccia

27 novembre 2021 a

Riceviamo e pubblichiamo. Con riferimento all’articolo pubblicato in data 26.11.2021 a firma Valeria Di Corrado e riferito all’indagine a carico dei fratelli Ciaccia, la As Roma Nuoto intende precisare di non aver avuto mai alcun rapporto con la Società Emgat Italy S.p.a. dei predetti imprenditori, avendo già prontamente smentito con comunicato del 20.01.2021 (che si rimette in allegato) ogni loro partecipazione al progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio attualmente al vaglio dell’Amministrazione capitolina e proposto dalla Roma Nuoto unitamente alla CCC S.p.a. di Roma ed alla Rubner Holzbau S.r.l. di Bressanone e successivamente diffidato la Emgat e suoi titolari dal rilasciare qualsiasi dichiarazione in merito al progetto in quanto completamente estranei allo stesso.

Certi dell’immediata precisazione della notizia a tutela del buon nome della As Roma Nuoto, l’Ufficio Stampa della Società rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti.

SSD Roma Nuoto S.r.l.

Il Presidente

