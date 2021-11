Il diritto di famiglia e le nuove leggi

Maria Monsè 21 novembre 2021 a

a

a

Molte sono le modifiche legislative che si sono succedute per adeguare il diritto di famiglia alla società, ma lo schema di base, le fondamenta di queste norme spesso risultano di difficile conciliazione con gli schemi familiari odierni, soprattutto quando gli schemi familiari si interconnettono a schemi societari.

TLF Associati, importante firma legale romana, specializzata nel diritto e nella fiscalità d’impresa si scontra sovente con tali tematiche: “Abbiamo deciso di rafforzare il nostro team con un avvocato specializzato in diritto di famiglia” ci dice Gabriele Pacifici Nucci, avvocato e socio fondatore dello Studio “in quanto la maggioranza delle nostre imprese clienti e quasi tutte le aziende italiane sono costruite su basi familiari, dove i soci, generalmente, sono legati da un vincolo di parentela. È il modello dell’impresa italiana che ha costruito la sua forza nella famiglia. Tuttavia, il nostro sistema di leggi non si è saputo evolvere con la stessa velocità con cui le aziende e gli schemi societari sono cresciuti in questi ultimi decenni ed è rimasto quasi inerme rispetto al rapido affermarsi di una cultura d’impresa sempre più sofisticata”.

Pensiamo alle diatribe che possono sorgere tra coniugi che sono anche soci di imprese comuni; o, ancora di più, al passaggio generazionale tra genitori e figli imprenditori. “La normativa in materia di famiglia e di successioni a disposizione del giurista del 2021 non è sufficientemente adeguata ad affrontare richieste di tutela della nuova impresa” prosegue l’avv. Marina Meucci, specialista di diritto di famiglia, Avvocato Rotale e fondatrice dello Studio legale Meucci &Partners , il nuovo asso nella manica di TLF Associati. “Ho deciso di accettare la proposta di TLF Associati perché mi è piaciuta l’idea di un approccio interdisciplinare ai temi societari e aziendali. Stiamo costruendo insieme modelli astratti e non da applicare a specifiche fattispecie aziendali. Abbiamo scovato assieme, nella nostra fitta normativa, delle leggi, magari pensate con altre finalità, utilizzabili anche per dirimere temi aziendali/familiari. In questo modo, partendo da quattro o cinque modelli astratti, costruiti dal nostro Studio, possiamo cucire su misura delle soluzioni per imprese familiari, anche offrendo modelli di pianificazione fiscale di favore”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.