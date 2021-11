Firenze, via al "Festival delle Religioni" con Sgarbi, Mieli e Recalcati

18 novembre 2021 a

Una tre giorni di incontri, per riflettere sulla “cura dell’anima”, accompagnati da scrittori, intellettuali, politici. Da Edith Bruck a Vittorio Sgarbi e Paolo Mieli. Da Umberto Galimberti a Massimo Recalcati. E’ il “Festival delle Religioni”, che si svolgerà dal 19 al 21 novembre a Firenze, tra la Basilica di San Miniato al Monte e la Chiesa del Convento San Salvatore al Monte alle Croci. E vedrà la partecipazione, tra gli attori istituzionali, anche del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e del sindaco del capoluogo toscano Dario Nardelli.

La tre giorni, ideata e organizzata da Francesca Campana Comparini (autrice del libro Eccomi! La teoria dell’anticipazione), è un appuntamento per riflettere sulla condizione umana a quasi due anni di Covid. Il titolo dell’appuntamento “Felici e scontenti?” rende infatti l’idea della complessità di questa particolare fase storica. Il festival, si legge in una nota, “accende una delle questioni più incomprensibili della civiltà occidentale, il tema della felicità in rapporto alla grande disponibilità di risorse e servizi, specie durante e dopo la pandemia.

