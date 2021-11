Le foto inedite delle fontane di Roma alla mostra "Tempus Fugit"

Valentina Conti 09 novembre 2021 a

Scatti inediti sulle fontane simbolo della Città Eterna, interpretate secondo un filo conduttore originale che si cala nel tempo orientato dal movimento incessante delle forze della natura. Un lavoro che fonde spunti filosofi e sociologici insieme. C’è anche un carnet di foto che immortalano la bellezza di Roma, a firma di Lisa Bernardini, nella mostra realizzata a quattro mani con Marina Rossi, “Tempus fugit”, che si inaugurerà il prossimo 19 novembre alle 17.30 presso la Galleria di Arte Moderna del Comune di Catania, nell’ambito del MED PHOTO FEST 2021, diretto da Vittorio Graziano, in programma fino al 12 dicembre in Sicilia. Parliamo del grande evento espressivo dedicato al medium fotografico che continua ad animare la Trinacria, con il focus quest’anno incentrato tra Catania, Caltagirone, il territorio di Siracusa e la sua provincia con la città di Noto. E' la prima volta che le due note fotografe provenienti dal mondo di Franco Fontana si uniscono per far sposare i propri individuali stili con un’importante riflessione allargata e condivisa: il senso filosofico e storico del tempo delle fontane romane oggetto di indagine della Bernardini si interroga e dialoga con la claustrofobia metropolitana di Marina Rossi. Ad accompagnare le immagini in mostra, un sottofondo musicale donato per l'occasione dal noto compositore e direttore d'orchestra Stefano Mainetti, docente di Musica Applicata alle Immagini al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, che impreziosisce il tentativo di ricerca delle due autrici unendolo con il senso di un tempo, stavolta musicale: una melodia tratta dal suo progetto “Rendering Revolution”. Il tutto in un'ottica di contaminazione tra linguaggi diversi che rappresentano una divagazione moderna e avanguardistica rivolta al mondo tramite la lente dell'arte. “Siamo state felici dell'invito di Vittorio Graziano a partecipare a questa importante rassegna sul mondo iconografico contemporaneo – affermano Bernardini e Rossi - ed abbiamo aderito davvero con profonda gioia. Nella vita, tra l’altro, siamo anche amiche e non riusciamo mai a ritagliarci del tempo per stare insieme abitando in due regioni diverse, Lazio e Liguria. Catania sarà, di certo, una bella occasione per parlare di Fotografia e di altri progetti futuri”.

