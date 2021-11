L'educazione finanziaria arriva nelle scuole superiori con Università LUMSA e Federlus

04 novembre 2021 a

È stato lanciato ufficialmente lo scorso 29 ottobre, con una diretta YouTube, Una bella educazione, l’iniziativa dell’Università LUMSA e della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo Lazio, Umbria, Sardegna (Federlus), con il sostegno di Fondosviluppo e il patrocinio dell’Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d’impresa (ADEIMF).

Otto gli istituti superiori, provenienti dalle tre regioni di competenza della Federazione (cinque solo nel Lazio), coinvolti nella edizione pilota di un percorso didattico che punta a rendere i ragazzi responsabili e consapevoli nelle scelte finanziarie. Obiettivo è quello di promuovere e sviluppare una cultura del risparmio e del credito, soprattutto nella generazione degli adolescenti di oggi: i giovani adulti dell’immediato futuro, protagonisti della transizione ecologica e digitale che al momento è appena agli inizi.

Il progetto è stato inserito nel calendario degli eventi che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria del MEF ha promosso in ottobre per il Mese dell’Educazione Finanziaria e rientra nei percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).

"Gli studenti devono vivere da protagonisti questo periodo di grandi cambiamenti legati alla transizione digitale ed ecologica: oggi come giovani, domani come adulti" spiega il professor Claudio Giannotti, Direttore del Dipartimento GEPLI e Ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l'Università LUMSA- "In questo scenario, l’obiettivo del progetto è quello di far maturare una sensibilità verso l’importanza della finanza personale e il valore delle conoscenze finanziarie. L’Università LUMSA ha maturato una consolidata esperienza nelle attività di educazione finanziaria con le scuole, per questo abbiamo scelto di svolgere le lezioni ascoltando e parlando agli studenti perché il confronto è un elemento fondamentale di questa iniziativa”.

