"Ha rinfrescato". L'ironia di Osho sulle piogge a Roma: è merito dell'accordo sul clima al G20

02 novembre 2021 a

I risultati degli accordi presi sul clima alla riunione del G20 a Roma sono subito evidenti per i cittadini della Capitale. Federico Palmaroli, conosciuto in arte come Osho, ironizza sull'acquazzone che ha colpito ieri la città che ha ospitato i potenti del mondo alla ricerca di un'intesa per contenere i danni del surriscaldamento globale. "Ha rinfrescato", la battuta di Osho, che riprende uno dei modi di dire romani più noti quando cade una forte pioggia. E le previsioni meteo dei prossimi giorni non prevedono molto sole, anzi.

