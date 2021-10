A via Ravenna si brinda con i vip, serate romane con l'aperitivo trendy

Maria Monsè 25 ottobre 2021 a

Metti una sera... l'aperitivo. Gran via vai a via Ravenna - a due passi da Piazza Bologna a Roma - per la serata inaugurale della vip/apericena a base di specialità della terra nel tempio della cucina pugliese “The Meat Market“ del manager Vito Fiusco. A dare il benvenuto agli ospiti della tv e dello spettacolo - chiamati a raccolta dal noto esperto in pubbliche relazioni Alfonso Stani Onasiss e dalla bella la bionda,e vent creator Veronica Ursida, fasciata in mini abito nero con grandi bottoni gioiello, nota al pubblico della tv per la sua lunga partecipazione come protagonista al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi su Canale 5.

Ursida e Fiusco, legati sentimentalmente, fanno coppia fissa già da diverse settimane ed hanno tra i progetti, una serie di eventi a tema, ad iniziare dalla prossima serata di Halloween a Palazzo Brancaccio. Tra i tavolini all'aperto di fronte al locale illuminato da una miriade di lampadine sospese, si scambiano di saluti tra Corinne Clery ed il produttore tv Nando Moscariello,elegantissimo come sempre, Gianluca De Matteis e Jil Cooper, mentre Antonella Elia si improvvisa dj per una notte sulle note della disco music ripresa da un video in diretta da parte del fidanzato Pietro Delle Piane.

Pioggia di flash tra i tavoli dove si riconoscono, tra gli altri,il press agent Emilio Sturla Furnò, il fashion manager Stefano Farinetti, l'opinionista della tv Jolanda Gurreri. "Sono davvero felice di avervi qui - afferma con un brindisi Fiusco - questo abbraccio di amici mi è molto caro per questa prima edizione degli incontri autunnali. Soprattutto in questi giorni in cui mi sono trovato a gestire una situazione particolarmente spinosa. Esistono legami di amicizia e sentimento profondo che necessitano di tutela e rispetto. In queste ultime settimane ho ricevuto numerosissimi messaggi sui miei canali social inerenti la mia vita privata: mi riferisco al rapporto con Miriana Trevisan che, sollecitata più volte all'interno della casa del Grande Fratello dove si trova, ha precisato che non ha una storia sentimentale con nessuno. Mi sento in dovere di confermare le sue parole in toto, ciò anche per scongiurare qualsiasi affermazione distorta e non veritiera che possa mettere a rischio la serenità dei rapporti privati di Miriana e miei con i nostri affetti e legami reciproci. Miriana è una donna leale e sincera e, nella casa del GF, ha sempre detto la verità. Sto vivendo una storia bellissima con Veronica, al mio fianco anche in molte attività professionali di promozione ed organizzazione e reputo sia necessaria una mia dichiarazione a seguito di tante imprecisioni al fine di tutelare la serenità di questo bellissimo sentimento".

