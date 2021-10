Noleggio Semplice, così cambia il mondo del noleggio auto

20 ottobre 2021 a

I prossimi anni saranno fondamentali per portare a termine la transizione ecologica, assicurandoci un futuro green e sostenibile. Nel campo dell’automotive l’elettrico è una delle migliori soluzioni, ecco come può diventare alla portata di tutti.

Nonostante possano risultare convenienti, i motori tradizionali endotermici hanno spesso mostrato i loro limiti. Specialmente in città, dove il tasso di polveri sottili nell’aria è sempre più elevato, c’è bisogno di correre ai ripari per migliorare la vivibilità e la qualità dell’aria. In questo senso la mobilità elettrica è l’alternativa più concreta ed efficace di cui attualmente disponiamo. Negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom delle auto ad alimentazione elettrica o ibrida (plug in hybrid, full hybrid o mild hybrid). I grandi costruttori hanno iniziato a progettare gamme dedicate ai veicoli elettrici: gli ultimi modelli hanno autonomie invidiabili e prestazioni al top. Tuttavia, tranne alcune significative eccezioni, manca ancora un segmento elettrico che sia accessibile a tutti gli automobilisti.

Per l’alto costo delle batterie e dei motori elettrici, le case automobilistiche hanno preferito dedicarsi prioritariamente ai modelli premium. In attesa dell’immissione sul mercato di auto elettriche economiche e performanti come le attuali city car o berline, esistono alcune soluzioni per contribuire alla transizione ecologica senza sforare il budget per la mobilità.

Noleggio a lungo termine: perché conviene elettrico

I dati sulle nuove immatricolazione hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica la popolarità del noleggio a lungo termine. Questa formula di mobilità è molto flessibile, è spesso economica e ben si adatta a tutte le necessità di privati, partite iva, aziende o liberi professionisti. Corrispondendo un canone omnicomprensivo mensile non si dovrà più pensare a pagare la RC Auto e non si pagherà più la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono sempre previste coperture contro danni, furti e sinistri ed anche assistenza stradale 24 ore su 24. Alessandro Borrelli, amministratore dell’azienda Noleggio Semplice Srl , è fortemente convinto delle buone prospettive del mercato delle vetture elettriche: “Grazie alla mobilità elettrica, il futuro del trasporto privato sarà assicurato per molti anni. Nel medio termine assisteremo ad un’importante diminuzione dei prezzi delle auto elettrificate grazie all’aumento della concorrenza asiatica che proporrà soluzioni molto interessanti nei segmenti medio piccoli.”

Noleggiare un’auto elettrica a lungo termine è ancora più conveniente per diverse ragioni. A fronte di un alto prezzo di listino per il veicolo, il canone infatti risulta essere molto vantaggioso grazie agli alti valori residui e agli incentivi statali. Allo stesso tempo, inoltre, il cliente può usufruire di tutti i vantaggi che le auto elettriche offrono: esenzione da bollo e superbollo, parcheggio gratuito sulle strisce blu in città, libero passaggio in molte ZTL, agevolazioni fiscali sul noleggio aziendale (anche in fringe benefit).

Quando il possesso per un periodo limitato è vantaggioso

Una delle obiezioni spesso mosse dagli “scettici del noleggio” riguarda il possesso per un periodo limitato di tempo. Per quanto riguarda le auto elettriche tale caratteristica si configura come vantaggio. Nonostante la tecnologia abbia fatto passi da gigante negli ultimi anni, l’acquisto di una vettura elettrica potrebbe portare a spese impreviste come il cambio dell’accumulatore di energia a metà del ciclo di vita di un’auto elettrica. Questa spesa potrebbe influenzare pesantemente il budget familiare e va preventivata. Noleggiare un’auto a lungo termine per breve tempo permette di depennare questa spesa e godersi un veicolo nuovo nelle sue condizioni migliori. Dovrai solo pensare a ricaricare il veicolo, ricordando, tra l’altro, che la ricarica elettrica è sempre più conveniente di un pieno di benzina.

