Per i primi 40 anni di Vito Fiusco un compleanno in stile Grande Gatsby

Nella splendida location di Palazzo Brancaccio, il noto imprenditore Vito Fiusco ha festeggiato i suoi primi quarant'anni. Un party che ha sbalordito tutti per la magnifica ambientazione in stile "Il grande Gatsby", al quale dress code hanno aderito sia gli invitati che le straordinarie ballerine, realizzando una originale coreografia a tema.

Organizzato con maestria dalla event-creator e planner Veronica Ursida (ex dama di "Uomini e Donne"). La serata è stata deliziata da una sontuosa cena a base di ostriche, ricci, caviale, sushi e tante altre prelibatezze accompagnate da fiumi di Champagne . La lista dei super invitati è stata selezionata dal noto esperto in pubbliche relazioni Alfonso Onassis Stani. Location director: Nando Moscariello, fondatore di "Vivi la Vita" società di produzione, casting e servizi per la tv, titolare di "Action Academy", Accademia di Arti dello Spettacolo.

Tra i numerosi invitati, spiccavano: Francesco Chiofalo, Brigitta Boccoli, Milena Miconi, volti noti del parterre e tronisti di " Uomini e Donne" e di Temptation Island,il chirurgo plastico Giacomo Urtis, Vera Gemma, la regina del bon-ton Roselyne Mirialachi, l'opinionista Jolanda Gurreri e tanti altri nomi di prestigio

