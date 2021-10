"Eccomi! La teoria dell'anticipazione". Francesca Campana Comparini presenta il suo libro a Roma

19 ottobre 2021 a

Mercoledì 20 ottobre, alle ore 17, presso l'aula magna dell'università Lumsa - Borgo Sant'Angelo, 13 a Roma - sarà presentato "Eccomi! La teoria dell'anticipazione", libro di Francesca Campana Comparini. Presente l'autrice, il libro verrà introdotto da Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano, previsto anche un intervento del cardinale Pietro Parolin.

"'Eccomi!' è la formula con cui l'uomo giusto si pone al cospetto di Dio, quando sente di essere stato chiamato a operare il bene. Ma affinché questa messa a disposizione sia possibile, è Dio stesso a compiere un primo 'passo' verso l'uomo, precedendolo", si legge nella presentazione del libro di Francesca Campana Comparini - che tra l'altro è moglie del manager Marco Carrai - che rilegge alcuni dei più significativi episodi biblici. "Molti i personaggi dell'Antico e del Nuovo Testamento incontrati in questo libro: da Giacobbe, subito pronto a cogliere la luce di Dio nel buio in cui tutto è indistinto, allo smarrito e sfiduciato Giobbe, che non riesce a uscire dalla gabbia del proprio io precludendosi così qualsiasi possibilità di ascolto di Dio. O ancora, la parabola del figliol prodigo, rinominata del 'padre misericordioso', in cui l'abbraccio che per primo il padre rivolge verso il figlio diventa emblema del passo che il Signore compie verso l'uomo. E poi la presenza decisiva delle donne - Sara, Rebecca, Giuditta e ovviamente Maria - strumenti discreti ma determinati nelle mani di Dio."

