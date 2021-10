Grande successo per l'anteprima del film “Medium” al Cinema Adriano

Maria Monsè 15 ottobre 2021 a

Grande successo per l’anteprima del film “Medium”. Sala gremita a Roma al Cinema Adriano per la presentazione del film che ha segnato il debutto dietro la macchina da presa di Massimo Paolucci, vede protagonista Emilio Franchini, ex calciatore e pugile che si appresta ora a diventare una nuova promessa per il cinema italiano. Completano il cast Tony Sperandeo, Martina Marotta, Bruno Bilotta, Barbara Bacci, Francesco Maria Dominedò, Pierfrancesco Ceccanei, Martina Angelucci e Dafne Barbieri, quasi al completo per una premiere da grandi occasioni . Oltre al cast, erano presenti i produttori Giovanni Franchini e Daniele Gramiccia per Emy Productions .

E poi numerosi volti noti del mondo dello spettacolo che hanno sfilato sul red carpet allestito per l’occasione. Tra i presenti: Alessandro Cosentini, Demetra Hampton, Gaia Zucchi , Cristina Moglia, Ornella Giusto dal Paradiso delle Signore , Emanuela Tittocchia, Vincenzo Bocciarelli, Milena Miconi, Jane Alexander, Edoardo Velo, Gianluca Ramazzotti , Niccolò Centioni, Garrison Rochelle, Maura Paparo, Valentina Spampinato (impegnati presto in un programma di Rai 2) , e ancora Gennaro Cassini , Daniele Pompili , Nadia Bengala, Sara Tommasi.

