III Municipio, Giordana Petrella (centrodestra): "Commercio e sicurezza la nostra priorità"

Valentina Conti 13 ottobre 2021 a

Giordana Petrella – centrodestra Ha ottenuto il 31,34% dei voti «Una sorta di "Amazon di quartiere", con l’adesione dei commercianti locali coinvolti già con soggetti che operano nel piccolo commercio, per far sì che si lavori all’interno del Municipio stesso». A lanciare la proposta è Giordana Petrella, candidata presidente in III Municipio per il centrodestra di Michetti. «I nostri esercenti – spiega - non sono competitivi rispetto alle grandi marche, e allora li aiutiamo a mettersi in rete. Così si dà anche lavoro, azionando un circolo virtuoso, sotto il profilo economico, in grado di portare benefici all’economia di vicinato».

La prima cosa che farebbe Giordana Petrella da presidente?

«Sicuramente partirei dal rendere trasparente tutto il lavoro del Municipio. Quello che è mancato in questi anni è stata la condivisione con i cittadini. Sono stati fatti progetti da milioni di euro condivisi con i grandi quotidiani, e i residenti sono stati informati a cose fatte».

La sicurezza è uno dei suoi cavalli di battaglia...

«Assolutamente sì, è stata troppo messa da parte. Convocherò tavoli permanenti con tutti i soggetti interessati: polizia locale, forze dell’ordine. Solo così si potranno gestire al meglio le varie situazioni, come arginare la mala movida di piazza Sempione, ad esempio, che danneggia residenti e commercianti».

Le altre priorità per il Municipio?

«Riprendere in mano progetti urbanistici che le passate amministrazioni hanno lasciato a se stessi, e poi il ritorno della quotidianità: dal verde, con il coinvolgimento delle associazioni di quartiere sul fronte manutenzione, al tema rifiuti, in sinergia con quanto proposto dal nostro candidato sindaco sulla premialità del riciclo, e al lavoro importante sulle periferie».

Lei è una veterana della politica nel Municipio, la candidatura a presidente è la chiusura del cerchio?

«Sono attiva da 13 anni in III Municipio, dove sono nata e cresciuta, dove i miei figli vanno a scuola. Il mio partito, Fdi, si è basato sulla mia esperienza politica e lavorativa sul territorio e ha scelto di candidarmi per questo».

